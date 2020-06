Demonstratie protestgroep Viruswaanzin verboden, gaan zondag toch ‘op persoonlijke titel’ naar Malieveld

De protestgroep Viruswaanzin kreeg een verbod voor hun volgende geplande demonstratie aankomende zondag. Dit is al de tweede keer dat waarnemend burgemeester Johan Remkes een streep zet door de demonstratie. Actievoerder zeggen daarom nu dat ze ‘op persoonlijke titel‘ naar het Malieveld zullen komen.

Of het nou terecht is of niet dat deze protestgroep wederom een demonstratieverbod krijgt opgelegd, de overheid krijgt de schijn op deze manier wel flink tegen.

Op zich is de positie van Remkes & co. vrij helder. Men verwacht topdrukte, mede doordat er ook andere groeperingen zich bij het protest hebben aangesloten. Ze beweren dat er aanleidingen zijn om te vrezen voor ‘ernstige wanordelijkheden’. De vorige verboden demonstratie mocht uiteindelijk namelijk tóch doorgaan, en liep uit op rellen. Al gaan er nu geruchten dat de politie deze zelf zou veroorzaken, om zo zelf de legitimatie te creëren om in te kunnen grijpen. Anderen zeggen weer dat politie in burger juist de raddraaiers ertussenuit grijpen, om zo protesten in goede banen te leiden.

Wat hier dus eigenlijk aan de hand is, is een strijd om geloofwaardigheid. Viruswaanzin lijkt het vertrouwen in de overheid te willen doen ondermijnen. Het RIVM wordt daarvoor aangegrepen, want die bedonderen de boel en het kabinet gaat net zo vrolijk in alle adviezen mee. Maar Viruswaanzin lijkt ook het andere uiterste te vertegenwoordigen. Want prima als je kritiek op hebt op het RIVM, het kabinet en de aanpak van de coronacrisis, maar doe dan niet zelf een alu-hoedje op. Straks loop je het risico om zélf als honeypot-organisatie bekend te komen te staan: een undercover-overheidsorganisatie die een beweging, idee of sentiment de wind uit de zeilen probeert te nemen. Zoiets als een FBI die een nazi-beweging opzet om zo de echte nazi’s uit hun kelder te lokken.

Maar goed, hoe de vork ook in de steel zit, er ontstaat zo wel een frame van ‘links wel, wij niet’. Want die argumenten van de gemeente waren ook van toepassing op BLM-Nederland, maar omdat dat ‘goed’ is gegaan en het vorige protest van Viruswaanzin niet, schept dat een bepaalde context. Eentje waar Viruswaanzin misschien wel zelf schuld aan is, door de vorige demonstratie zo belabberd te organiseren.