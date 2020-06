Eindelijk schot in de zaak: boa’s krijgen eindelijk wapenstok!

De kogel is door de kerk! Minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid heeft toestemming gegeven voor het bewapenen van boa’s. Dat gebeurde eerder al bij uitzondering, maar wordt nu dus regel! Pepperspray wordt nog naar gekeken, maar heeft nu ook meer kans om in gebruik te worden genomen.

De mishandeling van boa’s is al jaren een wezenlijk probleem dat telkens de discussie over bewapening weer doet oplaaien. Het meest recente bekende voorval was tijdens Hemelvaartsdag in IJmuiden. En dat bleek de druppel! Grapperhaus houdt niet langer vast aan het argument van het geweldsmonopolie, dat volgens hem bij de politie moest blijven.

Onder bepaalde voorwaarden wordt het nu mogelijk dat burgemeester, politie en justitie boa’s in hun gemeente gaan bewapenen. Ze zullen dus voornamelijk met hun wapenstokken te zien zijn bij de ‘agressie-hotspots’ van Nederland. Grote steden, notoire uitgaansgebieden, bijzondere situaties zoals demonstraties/protesten etc.

En het is maar goed ook. Dit had al veel eerder moeten gebeuren. Ik snap de risico’s die eraan verbonden zijn, hoor. Want zo’n gewapende boa heeft ook training nodig en kan ook misbruik maken van z’n nieuwe machtsmiddel. Maar ze vangen de laatste jaren ook wel echt behóórlijke klappen. Dan maar even een wat hoger risico op excessief geweld door boa’s, ze kunnen zich straks tenminste fatsoenlijk verdedigen. En als het een keer misgaat heb je het tegenwoordig ook zo op camera staan. Ik hoop dat ze die pepperspray ook als optie krijgen!