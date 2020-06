Femke Halsema kan opgelucht adem halen: ‘Demonstratie-rave op de Dam blijft uit’

De Amsterdamse burgermoeder Femke Halsema (GroenLinks) kan opgelucht adem halen. Een aangekondigde en verboden anti-anderhalve meter-rave op de Dam bleef uit. Daardoor hoefde Halsema niet in te grijpen en blijft zij dit weekend onbesmet van enige ophef rondom haar excentrieke persoonlijkheid als hoeder van Amsterdam.

Voor de zekerheid had Halsema wel tientallen politiebusjes en ME’ers klaarstaan voor het geval dat de Dam -het centrale plein van onze hoofdstad Amsterdam- zou volstromen met betogers tegen de anderhalvemetersamenleving. Dat gebeurde niet, omdat de meeste demonstranten zich vast opmaken voor het verboden protest morgen op het Malieveld te Den Haag.

De demonstratie-rave op de Dam werd afgelopen woensdag al verboden door de Amsterdamse driehoek, waaronder de burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) vallen. Hoewel de organisatie aangaf in opstand te komen en alsnog de Dam te domineren, lijkt het er dus op dat ze liever morgen naar het Malieveld in Den Haag vertrekken, want alles duidt erop dat het daar morgen nog weleens flink uit de hand kan gaan lopen.