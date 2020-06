Forum voor Democratie gaat los op rapper Akwasi: ‘Tuig!’ ‘Niet normaal!’

Forum voor Democratie is helemaal klaar met het fascistische quasi-antiracistische maar eigenlijk ronduit racistische, gewelddadige gewauwel van ‘rapper’ Akwasi. “Tuig!” concludeert de partij terecht.

Op Twitter gaat Forum voor Democratie even helemaal los op Akwasi. Dat is die gestoorde ‘rapper’ die onlangs bij de anti-racistische demonstratie van Black Lives Matter en ANTIFA liet weten dat hij Zwarte Piet in elkaar zou hengsten als hij die tegenkwam in november.

FVD vindt dat soort uitspraken natuurlijk volstrekt onacceptabel. Daarom veegt het op grandioze wijze de vloer aan met de fascistische nep-antiracist. “Dit is Akwasi,” aldus FVD. “Iemand die oproept tot geweld. Iemand die zegt het gezicht van Zwarte Pieten in te zullen trappen komende november.”

Maar niet alleen krijgt Akwasi kritiek, dat geldt ook voor Dit Is M, het idiote NPO programma dat hem gisteren maar weer eens uitgenodigd had. “En de NPO? Nul kritiek. Poeslief slijmen. #DitIsM maakt na kalifaatmeisje Laura weer normaal wat niet normaal is. #saneerdenpo” sluit FVD af in de tweet.

Dit is Akwasi. Iemand die oproept tot geweld. Iemand die zegt het gezicht van Zwarte Pieten in te zullen trappen komende november. En de NPO? Nul kritiek. Poeslief geslijm. #DitisM maakt na kalifaatmeisje Laura weer normaal wat niet normaal is. #saneerdeNPO https://t.co/tylDujZCF1 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) June 6, 2020

Even later kwam er een tweet bij, nu inclusief een filmpje van Akwasi waarin hij de gewraakte uitspraak over Zwarte Piet doet. “Dit is Akwasi,” schrijft FVD weer. “Iemand die oproept tot geweld. Iemand die zegt dat hij in november het gezicht van Zwarte Pieten gaat intrappen.”

En nu moet niet Dit Is M het óók (terecht) ontgelden, maar premier Rutte. “Dit is het tuig waar Rutte voor zwicht en onze tradities voor uitlevert. Niet normaal. Dat mogen we NOOIT accepteren!”

Dit is #Akwasi. Iemand die oproept tot geweld. Iemand die zegt dat hij in november het gezicht van Zwarte Pieten gaat intrappen ⤵️ Dit is het tuig waar Rutte voor zwicht en onze tradities voor uitlevert. Niet normaal. Dat mogen we NOOIT accepteren! https://t.co/O4uuULwbMI pic.twitter.com/ltzz3eIdva — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) June 6, 2020

Zo, die mogen ‘rapper’ Akwasi, DitIsM, én Rutte in hun zak steken.