FvD Amsterdam zit niet te wachten op versterkende gebedsoproepen: “Een verstikkende deken van orthodox gekrijs over de stad”

Annabel Nanninga moet helemaal niks hebben van het idee om permanent versterkte gebedsoproepen te realiseren bij 15 tot 20 Amsterdamse moskeeën. De vraag is voor hoelang deze moskeeën hun gebedsoproepen op deze manier behouden. FvD Amsterdam gruwelt van het idee en zit niet te wachten op dit ‘orthodox gekrijs’ in de hoofdstad.

FvD Amsterdam gaat vandaag in de Amsterdamse raad bepleiten waarom dit gewoon niet kan. Volgens FvD is dit juridisch gezien not done. Vandaag kunnen we dus weer lekker gaan smullen van een toespraak van Nanninga.

Een verstikkende deken van orthodox gekrijs over de stad. Nu elke vrijdag, straks dagelijks, dan 5 x per dag. De ooit progressieve GroenLinksburgemeester laat dit gebeuren. Morgen debat, #FVD heeft een juridisch sluitend idee om meer lawaai te voorkomen! https://t.co/DXHKAd9Vmp — Annabel Nanninga (@ANanninga) June 17, 2020

De moskeeën zijn begonnen met de versterkte gebedsoproepen om de stad zo een hart onder de riem te steken, althans dat is de verklaring van Halsema. De vraag is echter of mensen dit als bemoedigend opvangen.

‘Sommige moskeeën hebben aangegeven de Amsterdammers zo een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden’

Sinds de coronacrisis is begonnen heeft de Amsterdamse politie zo’n 50 klachten binnen gekregen vanwege geluidsoverlast door de moskeeën. De gemeente is van mening dat zij niet kunnen ingrijpen vanwege de vrijheid van godsdienst, ze kunnen dus alleen de moskeeën aanspreken op de gebedsoproepen als er sprake is van geluidsoverlast.

Aan de oppositie is het de taak om een breder draagvlak te krijgen om dit ‘orthodox gekrijs’ aan te pakken. Pas dan wil Halsema de moeite doen om te kijken of ze iets kan doen.