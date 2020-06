Geert Wilders gaat mondelinge vragen stellen in de Kamer over ‘geweldsrapper’ Akwasi! ‘Waarom heeft de politie of OM nog geen actie ondernomen’

Geert Wilders gaat aankomende dinsdag mondelinge vragen stellen aan Minister Ferd Grapperhaus. Want volgens Wilders is het onbegrijpelijk dat het OM en de politie nog actie hebben ondernomen. Akwasi roept luid en duidelijk op tot geweld maar iedereen zwijgt erover en laat het gebeuren. Ondertussen mocht Akwasi nog even komen uithuilen bij M.

Iedereen zat vol verbazing te kijken toen rapper Akwasi ineens doodleuk mededeelde dat hij iedereen die als Zwarte Piet over straat gaat een ‘trap in het gezicht’ gaat geven. Leuke oproep wel, heel inspirerend …. maar niet heus.

Dinsdag de Minister van Justitie en Veiligheid maar eens indringend vragen waarom er niks is gedaan door politie en het OM nav de onaanvaardbare geweldsoproep van #akwasi. pic.twitter.com/1EX9UYDGnM — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 6, 2020

Geert Wilders gaat daarom de Minister op het matje roepen. Want het kan toch niet zo maar dat iemand dit mag roepen? Dit is gewoon letterlijk het oproepen tot geweld. En al die sneuneuzen die enthousiast reageerde op Akwasi zijn minstens net zo gek.

Ondertussen mocht Akwasi gisteren uithuilen bij Dit is M. waar hij zoals verwacht ontkent dat hij opriep tot geweld. Dit was alleen een activistische slogan.

.@Antonkarel reageert op de ophef die is ontstaan na zijn toespraak tijdens de demonstratie op de Dam #ditisM #Akwasi 👇 pic.twitter.com/VqJ56VjX92 — Margriet van der Linden (@dit_is_M) June 5, 2020

We zijn benieuwd hoe de politie reageert op dit voorval. Tal van mensen hebben online al laten zien dat ze aangiften hebben gedaan tegen Akwasi. De vraag is nu echter wat onze Minister hierop te zeggen heeft. Het lijkt me dat Akwasi wel degelijk een grens is overgegaan.