Geert Wilders kraakt harde noten over woningtekort: ‘Voor wie bouwen we, de Nederlanders of de immigranten?!’

Het Nederlandse woningtekort loopt fors op, onder anderen omdat de immigratie de laatste jaren zo hoog was. PVV-voorman Geert Wilders vindt het onverteerbaar dat geboren en getogen Nederlanders nu geen woning kunnen vinden. Tegen al die asielzoekers “valt niet op te bouwen,” zegt hij.

Uit een rapport dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken liet opstellen door onderzoeksbureau ABF en dat vandaag uitkwam, blijkt dat het Nederlandse woningtekort schrikbarend hoog is. Eén van de belangrijkste oorzaken daarvan is de immigratie, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) steeds maar niet goed ziet aankomen. Het gevolg is dat er een woningtekort is van maar liefst 3,7% en de aankomende jaren is er nog geen verlichting in zicht:

“Volgens ABF heeft de woningbouw moeite om de onverwachte bevolkingsgroei bij te benen. In 2013 nam de Nederlandse bevolking met 49.000 toe, vorig jaar was dat 126.000 personen. Het aandeel van immigranten in de bevolkingsgroei is de laatste vijf jaar opgelopen van 40% naar 80%. Het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt door die toeloop ook steeds verrast, stelt ABF vast. „Als gevolg van de toenemende bevolkingsgroei is de nationale prognose keer op keer verhoogd.”

Geert Wilders vindt daarom dat er meer gebouwd moet worden “voor de Nederlanders“:

“Sinds 2014 zijn er al meer dan 87.000 sociale huurwoningen aan asielzoekers weggegeven. Daar valt niet tegenop te bouwen!

En Nederlanders maar wachten. Voor wie wordt er bijgebouwd? Voor de Nederlanders of voor immigranten?”

Desondanks is er verder geen bestuurder in het hele woningdebacle die bereid is de oplossing te zoeken in het sluiten van grenzen. Sterker nog: door corona- en stikstofvoorschriften wordt het de bouw de komende jaren nóg ingewikkelder gemaakt dan het nu al is.