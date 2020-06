Geert Wilders niet blij met coronabonds: ‘Wij geven geld zodat de Italianen op het strand aan de Sambuca kunnen!’

Ongeacht de mening van de Tweede Kamer, een coronafonds gaat er waarschijnlijk alsnog komen. Dat is hoe veel partijen erover denken in de Tweede Kamer. Daarom vinden veel partijen dat Rutte er alles aan moet doen om de beste afspraken voor Nederland zelf mogelijk te maken. Andere partijen, zoals de PVV, vinden toegeven aan een vorm van coronafonds al te belachelijk voor woorden!

Geert Wilders loopt weer hard te fulmineren tegen het plan om een coronafonds voor EU-lidstaten te bewerkstelligen. Wilders gruwelt van het idee dat er mogelijk een fonds van 750 miljard euro gaat komen, waar Italië en Spanje financieel gezien flink van kunnen profiteren.

,,Doordat Italië het vertikt om fatsoenlijk belasting te heffen, is de private sector in Italië rijker dan in Nederland. Wij geven geld zodat de Italianen op het strand van Sicilië aan de Sambuca kunnen.’’

Niet iedereen was blij met de opmerking van Wilders. Jetten was er als de kippen bij om Wilders aan te spreken op zijn karikaturale uitspraak over de Italianen.

Waarom moeten wij Italië helpen? De privésector in Italië is drie keer rijker dan

bij ons in Nederland! Help Nederland ipv Italië! Maar Rutte zal weer capituleren. Hij zoekt het compromis met de duivel.#Wilders #PVV #RubberenRutte pic.twitter.com/tAHSHWE1mr — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 17, 2020

Ook de VVD moet niks hebben van het coronafonds zoals het nu op tafel ligt. Zij willen geen ‘gratis geld’ naar landen sturen, maar willen dat er leningen plaatsvinden. Nobele gedachte van de VVD, maar uiteindelijk gaan de meeste landen deze lening niet terugbetalen.

,,Waarom dat bedrag en niet minder? Ik mis een analyse.’’ Volgens de VVD moet een herstelfonds tijdelijk zijn en dient het leningen en geen subsidies bevatten. ,,Ook moet steun vergezeld gaan van hervormingen. Verder wil ik van het kabinet weten of het geld terugkomt als landen zich niet aan de voorwaarden houden.’’

Aan fraudeurs in NL worden meteen en terecht harde sancties opgelegd. Maar Italianen die frauderen door ieder jaar opnieuw over honderden miljarden geen belasting te heffen, hoeven alleen te beloven het niet weer te doen! En ze krijgen bakken met geld. Waanzin!#Wilders #PVV pic.twitter.com/pbJNLipr8K — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 17, 2020