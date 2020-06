Geert Wilders woest vanwege vandalisme Churchill-beeld! ‘Idioten, Churchill was juist een held!’

De ironie; zelfbenoemde anti-fascisten hebben een beeld van de grootste westerse anti-fascist beklad. Woensdag moest het beeld van Foruyn eraan geloven, het werd onder beklad met de leus ‘racist’. Nu is een beeld van Churchill het slachtoffer geworden. In Engeland lijkt een nieuwe ‘beeldenstorm’, wat uiteraard alleen maar zal zorgen voor extra polarisatie binnen de samenleving.

Idiots. Churchill was a hero!pic.twitter.com/6T9PeLqw8c — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 8, 2020

Geert Wilders kan het niet aanzien; waarom zou men een beeld van Churchill willen bekladden? Nog erger is het groepsgedrag wat erbij komt kijken, mensen die doodleuk staan te filmen en mee helpen aan het vandalisme.

In Engeland lijkt men taferelen vanuit de Verenigde Staten over te nemen, ook in Engeland is het ineens populair om beelden te vernielen en zelfs naar het water te dragen.

De NOS maakte ooit een handig lijstje met omstreden Nederlandse standbeelden mocht iemand zich geïnspireerd voelen door wat in Bristol gebeurde 👀https://t.co/wOBwHpSdMQ https://t.co/rHYuC12FQT — Yarno Ritzen (@YarnoRitzen) June 7, 2020

Ondertussen zijn er ook Nederlandse journalisten die op ‘onschuldige’ wijze hinten naar een nieuwe Nederlandse beeldenstorm.

Westerse samenlevingen lijken rap te verharden, uitersten staan lijnrecht tegenover elkaar. En de maanden van lockdown doen sommige activisten niet goed, wellicht dat dat bij sommige de explosie van geweld kan verklaren.