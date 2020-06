Gevolg van BLM-protesten in Nederland: Rotterdamse politie ontvangt dreigbrief

De Black Lives Matter demonstraties ontketenen in Nederland vooral veel tegenstellingen, een verbindende factor kunnen we het nauwelijks noemen. De beweging ontketent zo’n negatieve reactie binnen de samenleving dat de politie een dreigbrief heeft ontvangen. Bij de politie nemen ze de dreigbrief serieus, ze liggen de afgelopen weken al langer onder vuur – door de BLM-protesten – en deze brief zorgt ervoor dat ze extra scherp zijn.

Het is enorm treurig, maar ergens was het ook te verwachten: de ontlokte agressie van BLM zou zich een keer gaan richten op de politiekorpsen. Tijdens dit soort linkse demonstraties zijn onze korpsen altijd de pineut, zij worden als de bron van het kwaad gezien. Terwijl de politie in Nederland zich juist nu hartstikke bewust is van de gevoeligheden rondom BLM en de dood van George Floyd.

Helaas is een uitwerking van de protesten in Nederland dat bevolkingsgroepen lijnrecht tegenover elkaar gaan staan. De polarisatie is in enkele weken alleen maar toegenomen in plaats van afgenomen. En helaas is de politie de eerste groep die direct bedreigd wordt.

„We onderzoeken uit welke hoek de bedreiging komt. De brief nemen we dermate ernstig dat al onze mensen hierover zijn geïnformeerd”

Het Rotterdamse korps had het de afgelopen weken hartstikke druk, en zal het de komende tijd nog wel druk houden.

’Liquidaties in Dordrecht en Rotterdam, een reeks aan beschietingen van panden in Rotterdam. Maar ook de demonstratie op en nabij de Erasmusbrug. Dan recentelijk de brief waarin bedreigingen richting onze collega’s worden geuit. En ook nog de geruchten op social media over plunderingen komend weekend en zaterdag de uitvaart van een Hells Angels-lid’