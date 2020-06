Goed nieuws! Nederland koopt ONAF coronavaccin. What could possibly go wrong?

Het Algemeen Dagblad heeft ongelooflijk goed nieuws: samen met drie “bondgenoten” (Frankrijk, Italië en Duitsland) koopt Nederland een vaccin dat tegen het coronavirus zou moeten beschermen. Als het gaat zoals gepland kan Nederland zelfs aan het einde van dit jaar wel een flinke partij krijgen.

Klinkt geweldig, nietwaar? Yay voor het nieuwe vaccin! Tijd voor een feest, enzo!

Mjah. Er is wel een nogal groot probleem. Het vaccin in kwestie is namelijk helemaal nog niet af.

Ha. What could possibly go wrong? Niets toch? Nou dan.

Ondertussen is de Europese Commissie enigszins in haar wiek geschoten. Die is namelijk zélf bezig met farmaceutische bedrijven om een vaccin te ontwikkelen. Volgens Brussel heeft de EC daarbij “de overweldigende steun” van de rest van de EU…

Behalve dus van Duitsland en Frankrijk — wat meteen ook de twee belangrijkste lidstaten zijn — en van Nederland en Italië.

Dus die “overweldigende steun” valt dan nogal mee. De Rebelse 4 gaan liever samen iets doen.

Nou, ik weet zeker dat dit he-le-maal goed gaat komen hoor. Nederland koopt een vaccin dat nog niet af is, de Europese Commissie is boos (dat is dan wél weer echt heel goed om te lezen)… en we krijgen straks allemaal een spuitje om ons te beschermen tegen een virus dat niet meer of minder dan een Griep 2.0 lijkt te zijn.

Oh, en dat vaccin wordt ook nog eens in recordtijd ontwikkelt.

Zorgen maken? Tuurlijk niet! Lange leve experimenten!