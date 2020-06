Groep Otten en Partij voor de Toekomst slaan handen ineen! ‘Kiezer wil geen splinterpartij’

Henk Otten en Henk Krol komen nader tot elkaar. Vanochtend werd bekend dat de twee partijen gaan fuseren, om zo een sterker blok te vormen voor de komende landelijke verkiezingen. Volgens Otten en Krol zit de kiezer niet te wachten op kleine splinterpartijtjes, dus een groter alternatief is de beste optie voor de kiezer.

GO gaat fuseren met @partij_toekomst Dit is het startschot voor de broodnodige consolidatie in de NL politiek. Samen gaan we de krachten bundelen om politieke verandering te realiseren voor een betere toekomst van Nederland! pic.twitter.com/9oNq9H5H3s — GO (@GO2021NL) June 28, 2020

Het is een interessante gedachte: in plaats van tal van kleine rechtse splinterpartijtjes, één groter rechtse splinter vormen. Dit zodat je jezelf beter presenteert als alternatief voor andere partijen. Voor sommige kiezers inderdaad een interessant alternatief. Voor anderen is het vooral de vraag wat er over blijft van het originele partijprogramma. GO presenteerde zich als een sterk economisch-liberale partij, maar gaat nu wel fuseren met een voormalig 50-Plus-voorman en een voormalig PvdD-Kamerlid, beide partijen stonden nu niet bekend om hun economisch-liberale gedachtegoed.

In de Telegraaf zegt Otten vol bravoure dat hij mogelijk tien zetels gaat halen. Dit lijkt me nogal ambitieus. De naam Otten is helemaal besmeurd na de affaire met Forum, de vraag is of de kiezer dit is vergeten. De partij van Otten en Krol zullen namelijk ook moeten gaan vissen uit de vijver van Forum-stemmers, en dezen zullen niet zo makkelijk te paaien zijn voor dit nieuwe alternatief.

Dit lijkt me een gevalletje van neo-opportunisme.