Groot gelijk! Enschedese studente is seksuele intimidatie door (Noord-)Afrikanen spuugzat en start petitie

Myrthe van der Houwen (19) is het, net als haar vriendinnen, spuugzat om nagefloten en -geroepen te worden wanneer ze in Enschede over straat loopt. Ik ken de straat waar ze het over heeft en inderdaad: meestal zijn het mannen met een Noord-Afrikaans uiterlijk die dit flikken! De petitie die ze is gestart loopt storm (en met goede reden)!

Seksuele intimidatie in Enschede

Seksuele intimidatie is een probleem in Enschede en daarom start de psychologiestudente een petitie. Myrthe praat over een vrij specifiek stukje Enschede waar ze zich (volledig terecht) onveilig voelt, en om de haverklap wordt nageroepen en -gefloten als ze er doorheen loopt.

‘Vaak (Noord-)Afrikanen’

Sterker nog, het stukje van De Korte Hengelosestraat richting de Jumbo in Noorderhagen is ronduit berucht! Ik loop er zelf namelijk ook vaak doorheen, en ben zeker niet bang aangelegd, maar dáár toch altijd op m’n hoede.Hartstikke vervelend natuurlijk!

Maar Myrthe gooit ook de knuppel in het hoenderhok en zegt dat het vooral (Noord-)Afrikanen zijn die dit doen. Ze licht toe:

„Ik weet dat je met zo’n opmerking heel erg moet oppassen, maar ik zeg het niet lichtvaardig én uit ervaring. Waarom ze het doen weet ik niet. Verveling? Stoer doen?”

En vanaf dat moment wilde ik haar eigenlijk een hart onder de riem steken. Want een meid die een petitie start om seksuele intimidatie tegen te gaan is niet zo interessant, maar een meid die midden in de Black Lives Matter-gekte even het beestje bij de naam noemt? Die kon nog wel eens een flinke lading shit over zich heen gaan krijgen!

Gajes in paradise

Hier een situatieschets, uit eigen ervaring: Er lopen altijd meerdere groepjes van 3 tot 10 man, die eigenlijk de hele dag niks lijken te doen. Bontkraagjes, drugsdealers en -gebruikers, scooter-Turkjes, (Noord-)Afrikanen (Frans- en Engelstalig), loverboys (en hun toekomstige slachtoffers): het komt daar allemaal samen in een soort opgepoetst afvoerputje van Enschede.

„Je denkt altijd: het overkomt mij alleen. Maar iedereen had een verhaal. Echt iedereen. Van grove opmerkingen tot ongewenste aanrakingen. Alle vriendinnen maken het in Enschede mee. Toen werd ik nóg bozer.”

Wanneer je er doorheen loopt, vooral als het warm weer is, heb je te maken met smalle looppaden die uitmonden in kruisingen met coffeeshops. Die looppaden zijn meestal de hangplekken. Wil je daar langs (en dat kan bijna niet anders), dan moet je haast dwars door een groepje heenlopen. Ik, een vent van 29, voel daar dan al de spanning dat er misschien iets gaat gebeuren. Dat kan een opmerking zijn of een schouder die tegen je aankomt. Gewoon iemand die misschien even stoer wil doen tegenover de groep. Dat zal voor meiden nog veel erger zijn (lees haar voorbeelden maar).

Met een beetje pech moet je door twee of zelfs drie van dat soort groepjes heen, of je moet twintig minuten omlopen (en langs andere coffeeshops met hetzelfde soort volk).

Aangifte is zinloos

Myrthe zegt dat aangifte doen niet zinvol is in dit geval. De politie en de gemeente weten zelf namelijk ook wel wat voor types daar lopen (het Stadskantoor staat er om de hoek). En om één of andere reden krijgen ze dat volk daar maar niet weg.

Echt hoor, daar kun je boa’s en agenten tegenaan smijten wat je wil. Het haalt niets uit en morgen staan ze er gewoon weer! Dan maar de druk opvoeren met een petitie en zorgen dat het aandacht krijgt, toch? Zet hem op, Myrthe! TEKEN HIER!