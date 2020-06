Haha, succes ermee! Nederland moet 845.000 woningen bouwen in tien jaar tijd!

Dat Nederland een woningtekort heeft, kan niemand zijn ontgaan. Maar dat we zo’n 845.000 nieuwe woningen zullen moeten bijbouwen, puur en alleen om te voorkomen dat het tekort verder oploopt?! Dat is wat Ollongrens’ rapport zegt, dat ze vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

‘We hebben 85.000 nieuwe woningen per jaar nodig.’ Het is toch ongelofelijk dat dit de conclusie is van het rapport? Niemand die zegt: ‘Goh, misschien moeten we eens niet zoveel mensen binnenhalen, dan hebben we ook niet zoveel lui die allemaal een woning willen.’ Nee hoor, gewoon volk binnen blijven halen omdat types als Rob Jetten daar zo hard op gaan.

Het lijkt wel een verdienmodel te zijn geworden! Meer aanbod van arbeid zorgt ervoor dat de lonen niet of minder hard stijgen (en dan ga ik er nog vanuit dat wat we binnenhalen ook daadwerkelijk aan de bak komt). Je krijgt dus grofweg twee groepen: mensen die uiteindelijk een uitkering krijgen of mensen die hun uitkering aanvullen met deeltijd werk. Beide zijn een kostenpost voor de samenleving maar hebben wel een huis nodig. Nou, daar profiteren woningbouwcorporaties, de bouw- en hypotheeksector en allerlei andere instanties dus van. En de prijzen blijven toch wel stijgen.

Het is toch belachelijk dat we bijna een miljoen woningen ‘tekort komen’? Alsof deze ontwikkeling een rotsvast feit is! Ik denk dat het beter is om ervoor te zorgen dat de vraag af gaat nemen, in plaats van te proberen om eraan te gaan voldoen.