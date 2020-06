Hèhè! WHO eindelijk overtuigd door recent onderzoek: adviseert nu eindelijk niet-medisch mondkapje in publieke ruimte!

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waar het RIVM ook maar al te graag slaafs achteraan loopt, is eindelijk om. Niet-medische mondkapjes zijn tóch wel heel erg handig om besmetting in publieke ruimtes te voorkomen. Recent onderzoek wist de WHO te overtuigen.

Toch maar goed dat we die dingen zijn gaan aanbieden, of niet? 😉

Iedere halve zool kon bedenken dat als ‘zware druppeltjes’ het voornaamste probleem zijn bij de verspreiding van het coronavirus, het best wel eens zou kunnen werken om daar een lap stof voor te houden en zo de druppeltjes op te vangen. Zelfs slechte kwaliteit is beter dan niets, vooral als iedereen in ieder geval íéts zou gaan dragen.

De WHO en het RIVM hebben wat dat betreft beide dezelfde irritante houding tegenover simpel boerenverstand: ‘dat is niet bewezen’. Zo’n beetje alles wat enigszins zou kunnen helpen en weinig moeite kost om te implementeren, werd afgeschoten. Allemaal omdat er nog geen onderzoek naar was gedaan of dat onderzoek geen duidelijke conclusies bevatte en men daardoor iets ‘niet uit kan sluiten’.

Ze stelden zich wat dat betreft op als een generaal die is aangesteld in vredestijd en totaal onvoorbereid de oorlog in is gezogen. En terwijl de kogels hem om de oren vliegen, leest hij vlug de draaiboeken en handleidingen door van alle tactieken, wapens en materieel van de manschappen onder zijn bewind. Eigen initiatieven van (ervaren) soldaten vinden geen gehoor en oh wee als hij ziet dat je een stap uit de handleiding over hebt geslagen!

Daar heb je op zo’n moment natuurlijk helemaal niets aan. Maar goed, beter laat dan nooit… Nu maar hopen dat de RIVM ook bijdraait. Natuurlijk wel met de verplichte zin: ‘met de kennis van nu’. Want straks denken we nog dat het RIVM een fout heeft gemaakt!