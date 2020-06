Het gaat lekker in Republiek Amsterdam: ‘feest met 100 jongeren op strand Amsterdam, politie grijpt in’

Dat Amsterdam het niet zo nauw neemt met de anderhalvemetersamenleving dat we weten we inmiddels wel. Na het succes/fiasco – het is maar vanuit welk paradigma je het bekijkt – van afgelopen maandag besloten ook andere Amsterdammers dat ze zich niet aan de regels moeten houden. Na een oproep op sociale media hielden jongeren een lekkere fuif op het strand van IJburg.

Dat Amsterdammers zich anders gedragen, of meer geprivilegieerd voelen dan andere Nederlanders dat weet inmiddels iedereen wel. Zo’n honderd jongeren waren gisteren massaal naar een feestje gegaan op het strand van IJburg. Op de een of andere manier vond degene die het feestje organiseerde het een weergaloos idee om een oproep te plaatsen online. Uiteraard dachten tal van naïeve jongeren dat dit wel een leuke afleiding zou zijn in deze saaie tijden.

Het strand op IJburg op een woensdagochtend. Het nieuwe normaal? pic.twitter.com/bxNb69Z9RE — ErikKraak (@KraakErik) June 3, 2020

De politie moest hier gelukkig niks van hebben, zij hebben het feestje uiteindelijk laten stoppen. Er is niemand aangehouden. Wel werd de sfeer aan het einde van de avond grimmig, toen de jongeren weg werden gestuurd bleek een deel van de groep geen mondkapje bij zich te hebben voor het openbaar vervoer.

‘Sommigen hadden bijvoorbeeld geen mondkapje om de bus te betreden’

Het zal niemand verbazen als we de komende weken meer van dit soort fratsen gaan zien. Door de versoepeling zien we dat mensen elkaar logischerwijs weer gaan opzoeken. En nadat heel Nederland zag dat je ongestraft met 5000 man bijeen kan komen, is het schrik-effect van de regels ook wel verdwenen.