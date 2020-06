Het is tijd om de Haagse breinen achter de mensonterende, waanzinnige coronawetgeving aan te pakken!

Klimaatdeskundige RPML ergert zich groen en geel aan de anti-coronamaatregelen. Ze gaan veel te ver, zeker nu minister Hugo de Jonge alles ook in een wet wil vastleggen. Slecht plan, aldus RPML: “Deze wetgeving voert veel verder dan welk ander dictatoriaal regime ter wereld.” En volledig onnodig: “Volstrekte waanzin,” zegt hij: “onder gezonde mensen onder het zeventigste levensjaar zijn in Nederland ‘slechts’ 54 doden te betreuren.”

Al vanaf begin maart verzet zich iedere vezel in mij tegen de volstrekte waanzin rondom corona. Op dat moment was duidelijk dat het cruiseschip het ultieme ‘corona-experiment’ was geweest en de uitslag helder maakte dat er ‘slechts’ sprake is van een venijnig ziektebeeld. 3900 opvarenden, waarvan de meesten bejaarden, ‘perfect’ via luchtcirculatie blootgesteld aan het virus, 1.100 besmette mensen en uiteindelijk 10 doden. En dat zonder IC-afdeling… dat zijn de kille cijfers.

De media wakkerde echter een complete massahysterie aan: 24/7 ‘corona-nieuws’. Iedere besmetting werd breed uitgemeten, iedere uitzondering als ‘bewijs’ aangeleverd dat corona levensgevaarlijk is. De kille cijfers liggen anders: corona treft bejaarden met onderliggend lijden ongemeen hard, maar onder gezonde mensen onder het zeventigste levensjaar zijn in Nederland ‘slechts’ 54 doden te betreuren.

Ondertussen werden lijsten opgesteld van onwelgevallige virologen en medici die de absurditeit aan de kaak stelden en die successievelijk ‘kaltgestellt’ werden in de media. Is de wetenschap niet meer gebaat bij kritiek uit eigen kring? Ieder kritisch geluid is gedurende maanden weggedrukt. Psychologen, ethici, economen, statistici, allemaal mensen die vanuit een ander perspectief de ‘crisis’ benaderden zijn weggehoond, belachelijk gemaakt of simpelweg genegeerd. Hadden of hebben ze gelijk? Eigenlijk speelt dat geen rol.

Het simpele feit dat wetenschappers niet meer open staan voor kritiek uit eigen kring is griezelig, zeer griezelig. Want diezelfde wetenschappers adviseren vanuit diezelfde tunnelvisie politici. Wetenschappers redeneren vanuit 100% bewijs, politici vanuit 0% risico, en dat is in de huidige tijd een levensgevaarlijke cocktail.

En ‘dus’ wordt er nu door Den Haag toegewerkt naar 0% risico: de ‘anderhalvemetersamenleving’, vastgelegd in wetgeving die ‘tijdelijk’ zou moeten zijn. Heeft u het tijdelijke kwartje van Kok al terug? Is op uw bonus en vakantiegeld ook nog altijd extra belasting geheven omwille van de ‘tijdelijke’ en vier jaar durende ‘crisiswet’? Welke criteria gelden er om de nieuwe wetgeving aan- of uit te schakelen? De reactietijd op het wetsvoorstel was ongewoon kort, aangezien de regering de wetgeving al 1 juli 2020 wil laten ingaan.

De nieuwe wetgeving tart alle grenzen van onze grondwettelijke rechten als burger, het rapport van de Nederlandse Orde van Advocaten is vernietigend. Deze wetgeving voert veel verder dan welk ander dictatoriaal regime ter wereld, ze raakt ons in de kern als mens. Ieder van ons is een sociaal dier dat een genetische behoefte heeft aan warmte van de medemens, fysieke aanraking en verbondenheid.

Wie gaat deze waanzin in Den Haag stoppen en wie pakt de ‘breinen’ achter deze mensonterende wetgeving aan?