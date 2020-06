Idioot BLM-Nederland komt met debiele eisen: ‘Stop het legaliseren van politiegeweld’

Black Lives Matter Nederland heeft enkele eisen opgesteld. Die zijn stuk voor stuk compleet idioot, dus perfect om even mee aan te tonen hoe belachelijk deze beweging wel niet is. Moet je toch eens kijken!



We houden al weken de pleinen van Nederland bezet, en toch blijft de politiek onze boodschap negeren. Door het overhaast legaliseren van nog meer politiegeweld spuugt het kabinet en politiek opnieuw op gemeenschappen van kleur in NL. 20 juni demonstreren we weer op het Maliveld pic.twitter.com/KDWfDyZjwZ — BlackLivesMatterNL (@BlmNederland) June 16, 2020

Politiegeweld niet legaliseren gaat lastig vanwege het geweldsmonopolie dat bij de overheid ligt. Al zou je dat technisch gezien ook aan het leger kunnen delegeren, maar dan is een taser wel het minste van je zorgen. Afijn, de eisen:

Dat gebeurt al, next!

Oké, want agenten roepen om meer wapens voor de lol? Hoe denken ze dat dit bij de politie gaat? ‘Ik heb al een Glock, maar zo’n taser is ook wel geinig’? BLM-Nederland lijkt met knip-en-plak-werk de standpunten van de Amerikaanse tak te hebben overgenomen. Of hebben ze al die in elkaar geslagen boa’s niet meegekregen? Laat staan die verwarde terroristische moslims die om de haverklap lui neersteken en nergens naar luisteren…

Risicoprofielen bij de Nederlandse politie zijn niet hetzelfde als die van andere overheidsinstanties zoals de Belastingdienst. Risicoprofielen worden opgesteld naarmate er meer ervaringen komen bij bepaalde groepen met een bepaald soort gedrag.

Als Marokkanen vaker misdaden plegen, is het logisch dat er meer naar Marokkanen gekeken gaat worden, daar heb je namelijk een grotere kans mee dat je dan ook daadwerkelijk de criminaliteit aanpakt. Dat is niet in strijd met Artikel 1 van de Grondwet, want het gaat hier helemaal niet om in gelijke gevallen. Of lopen er ook ergens ‘Vietnamees-verdelgers’ rond in het Haagse politiekorps? Nee hè, die lopen er niet.

Mee eens! Al matteren black lives ook zonder beleidshervormingen al hoor! Laten we niet overdrijven. Kijk toch eens, wat leuk.