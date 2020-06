Jensen gaat los op hypocriet demonstratiebeleid: ‘Ze zetten ons tegen elkaar op. Verdeel en heers’

In zijn dagelijkse show legde Robert Jensen vrijdag uit dat de politieke elites heel bewust bezig zijn om gewone mensen tegen elkaar uit te spelen. Dat gebeurt op elk gebied: via BLM en ANTIFA, maar ook door de ene demonstratie wel toe te laten, maar de andere niet.



Jensen sprak over de anti-coronaregelsdemonstratie die gepland stond (en nog steeds staat?) voor zondag, Vaderdag, in Den Haag. Het is, legde hij uit, natuurlijk volstrekt hypocriet dat deze demonstratie verboden is, maar dat BLM-gekkies en ANTIFA-malloten wél lekker mochten protesteren. Dat is meten met twee maten.

Maar, voegde hij daar aan toe, we moeten er ook weer voor waken om daardoor zo boos te worden dat we onze woede richten op mede-burgers, in plaats van op de hypocriete politici en bestuurders die deze besluiten nemen. Want: alles, elk stukje beleid, is er overduidelijk op gericht om burgers tegen elkaar uit te spelen. Ze zetten ons tegen elkaar op. “Verdeel en heers.” Dat is de strategie van de bovenonsgestelden — een strategie die ze steeds weer met succes gebruiken.

Ook sprak Jensen over nieuws uit Duitsland. Mevrouw Merkel wil grote evenementen/bijeenkomsten daar tot eind oktober verbieden. Want corona. Natuurlijk is dat volstrekt onzinnig. Het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen in Duitsland is, net als in Nederland, hartstikke laag. Er is geen enkele goede reden om dit soort evenementen te blijven verbieden, al helemaal niet als ze ook nog eens in de buitenlucht plaatsvinden.

Maar tot eind oktober mogen dat soort evenementen dus niet plaatsvinden in Duitsland. “Denk nou eens even na,” zei Jensen daar terecht over. “Wat gebeurt er altijd eind oktober deze kant van de wereld? Mensen worden verkouden, want het weer slaat om. Dat is normaal. Mensen krijgen een kriebelhoest. Mensen krijgen griep. En is dat dan niet weer het moment voor een tweede lockdown eind oktober?”

Natuurlijk klopt dat helemaal. Als dit verbod in stand blijft tot eind oktober kan je er vergif op innemen dat we nog minstens een jaar helemaal dit soort evenementen niet krijgen, want in de herfst gaan ze bij elke verkoudheid gillen dat je corona hebt. Of kunt hebben. En dat corona nu weer op volle sterkte is, wat koud weer. “Houd dit in de gaten,” waarschuwt Jensen dan ook.

Dat is allemaal zorgwekkend genoeg, maar we zijn er nog niet wat Merkel betreft. Want Jensen citeerde haar ook als gezegd hebbende dat “de EU na deze pandemie niet terug kan naar business as usual.” Oh nee. Deze pandemie “zal een grote impact blijven houden op de maatschappij tot er een vaccin is, en dat vaccin uitgerold is.” Vervolgens zei ze ook nog even dat het grote herstelproject van de EU niet alleen gericht moet zijn op… heropleving van het bedrijfsleven na een pandemie, maar dat “initiatieven in verband met digitalisering en klimaat” er ook een significant deel van moeten uitmaken.

Zoals Jensen correct stelde, ze proberen de pandemie werkelijk te gebruiken om er zoveel mogelijk troep doorheen te jagen; plannen die ze al lang hebben maar die ze niet kónden uitvoeren door tegenstand vanuit de bevolking. Nu worden die zaken er wel heel snel door geramd. Want corona.