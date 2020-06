Kaag lanceert zichzelf als D66-lijsttrekker: ‘Ik wil premier worden, ik wil Nederland uit de crisis helpen’

Sigrid Kaag heeft zich gelanceerd als lijsttrekker kandidaat voor D66. Met een perfect gecoördineerde ‘media-coup’ – ze had toevallig wel heel veel ‘exclusieve interviews’ gegeven ‘ – probeert ze de eerste vrouwelijke premier van Nederland te worden. Kaag is naar eigen zeggen getest in ‘oorlogs- en vredestijd’.

In onder andere Jinek en EenVandaag maakt de D66-minister bekend dat ze zich beschikbaar stelt voor de lijsttrekkers functie van D66. Zij is van mening dat ze de meest geschikte persoon is om Nederland uit de crisis te krijgen. Het is een dapper ideaal, premier worden namens een partij die vrij marginaal is in de peilingen.

Mooi dat Kaag haar kandidatuur net als De Jonge bekend maakt in 371 exclusieve gelijktijdige gepubliceerde interviews. — Peter Kwint (@peterkwint) June 21, 2020

Ook Kamerlid Kwint vond de lancering van haar kandidatuur wel erg perfect getimed.

“Ik wil premier worden”, vertelt minister @SigridKaag van @D66 in een interview met Eva Jinek. Bekijk het hele gesprek hier: https://t.co/8jkJCoMTGM pic.twitter.com/yOwZCa4zC9 — Jinek (@Jinek_RTL) June 21, 2020

Het zal een moeilijke opgave worden voor Kaag om D66 ‘relevant’ te houden als machtspartij. Zoals het er nu uitziet wordt het onmogelijk voor D66 om de 19 Kamerzetels te behouden. Het ambiëren van het premierschap is wellicht een klein beetje hoogmoed. Maar dit past wel in de traditie van de Pechtoldiaanse-gedachtegang bij D66.

We zullen zien of Kaag in staat is om zich te onderscheiden van andere linkse partijen, waar D66 tegenop zal moeten boksen. Een middenpartij kan je D66 nauwelijks nog noemen, D66 oogt steeds meer als een ‘GroenLinks-light’. En dat is nu de moeilijkste opgave voor Kaag: D66 zal een beter imago moeten krijgen om weer serieus mee te kunnen doen.