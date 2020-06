Kansenparel weigert mondkapje te dragen en bespuugt en mishandelt meerdere buschauffeurs

Een 32-jarige Angolese man is vandaag aangehouden op het busstation in Roosendaal. De man heeft meerdere buschauffeurs mishandeld; de chauffeurs wilden hem niet binnenlaten omdat hij zich niet aan de mondkapjesregel hield. De man moest hier niks van hem en bespuugde een buschauffeur. Om het nog erger te maken besloot hij met enkele chauffeurs op de vuist te gaan.

Het AD meldt dat de dader geen vast woonverblijf had in Nederland. Mogelijk had ‘ie niet meegekregen dat het verplicht is om een mondkapje te dragen in het verkeer. Wat voor excuus er ook wordt gemaakt, zijn gedrag valt natuurlijk niet goed te praten.

Dinsdag rond 07.00 uur is een man aangehouden op het station in #Roosendaal. Hij wordt ervan verdacht twee buschauffeurs te hebben mishandeld, een agent te hebben bespuugd en beledigd. De man mocht de bus niet in omdat hij zich niet aan de regels hield. https://t.co/LSIKehiRsH — Politie Roosendaal eo (@Politie_Rdaal) June 3, 2020

Tijdens de arrestatie verzette hij zich alsnog, waardoor zowel beide buschauffeurs als één agent aangifte gaan doen. De man bleek bij een blaastest diep in het glaasje te hebben gekeken.

Op de een of andere manier lijkt het ‘normaal’ te worden om je zo te misdragen. Dit is niet de eerste keer dat buschauffeurs worden bespuugd, de mensen die zich zo misdragen zijn aardig van het padje af. Walgelijke degeneratie is dit.

Om het nog erger te maken: de dader vertelde hulpofficier van justitie dat hij besmet is met corona. Mocht dit waar zijn dan is dit al helemaal vreselijk. Het is te hopen dat zo’n man een flinke straf krijgt. Dit gedrag valt nooit goed te praten.