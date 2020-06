Kerstgeschenk voor het personeel gedurende Corona?

2020 zal bekend staan als ‘Het coronajaar’, het jaar waarin het coronavirus uitbrak en de hele wereld in zijn greep had. Mensen blijven wegens gezondheidsredenen thuis, duizenden bedrijven overleven de financiële gevolgen van het virus niet en de ziekenhuizen kunnen drukte nauwelijks aan. Het is een negatieve tijd voor velen, waardoor het juist dit jaar belangrijk is om het personeel te belonen. De eerste helft van het jaar is zo goed als voorbij, wat betekent dat de kerstdagen steeds meer naderen. Het is dus bijna tijd om een kerstgeschenk aan het personeel te geven. Zoals we al zeiden is het dit jaar extra belangrijk om het personeel te belonen. Hieronder lees je waarom.

De huidige Corona situatie



Het Corona virus heeft voor veel veranderingen in de wereld gezorgd. Ondernemers raken hun bedrijf kwijt, werknemers blijven massaal ziek thuis en de straten zijn vrijwel leeg. Ook voor werknemers is het een zeer bizarre tijd. Zij zijn niet zeker van hun baan en weten ook niet wat de toekomst hun te wachten staat. Daarbij wordt er erg veel flexibiliteit verwacht van de werknemers. Jongeren bijvoorbeeld maken overuren en stellen zich constant bloot aan mogelijke gevaren. Toch krijgen zij nauwelijks extra beloningen, terwijl het juist nu ontzettend belangrijk is om werknemers te motiveren. Werknemers hebben voortdurend te maken met onzekerheid en weten natuurlijk net zoals anderen niet wanneer het allemaal voorbij is. Door ze te belonen met een extraatje zullen zij met meer vertrouwen en plezier doorwerken. Gelukkig is het niet zo ingewikkeld om personeelsleden extra te belonen.

Kerstgeschenk voor het personeel



Een van de makkelijkste en succesvolste ideeën om werknemers te belonen is door een kerstgeschenk aan het personeel te geven. Met een origineel kerstgeschenk zal het personeel weten dat hun inzet gewaardeerd en beloond wordt, waardoor de werknemers met minder onzekerheden verder kunnen werken. Hoewel een kerstgeschenk voor het personeel niet direct de gevaren stopt of vermindert, geeft het wel een gevoel dat men naar hen luistert en aan hen probeert te denken. Dit jaar zullen dan ook meer werknemers hun best doen om een origineel kerstgeschenk voor het personeel te vinden. Daarnaast kunnen werknemers beloond worden door een eenmalige loonsverhoging te bieden of een leuke activiteit te plannen met het gehele team.

Origineel kerstgeschenk door het personeel laten kiezen



Dit jaar zal er dus extra veel nadruk worden gelegd op de kerstdagen. Dit is ook de verwachting van Sjoerd, account manager Kerstpakket Online. Werkgevers gaan al ruim van te voren op zoek naar unieke en mooie kerstpakketten, zodat hun personeel uiteindelijk niet met lege handen komt te staan. Een steeds vaker gekozen methode omtrent kerstpakketten is een kerstpakket door het personeel zelf laten kiezen. Op deze manier weet je als werkgever of leidinggevende zeker dat het personeel tevreden zal zijn met de beloning. Niet voor niets dat steeds meer werkgevers voor deze methode kiezen.