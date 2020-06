Komst tweede virusgolf onzeker: ‘Een grote golf is onwaarschijnlijk, het ontstaan van lokale clusters is het meest reëel’

Experts van het RIVM menen dat de kans op een tweede virusgolf kleiner is dan de meeste mensen denken. Een grote uitbraak zoals we in maart zagen zal waarschijnlijk niet plaatsvinden. Wel moet men rekening houden met lokale uitbraken, die dankzij goede monitoring ook lokaal zullen blijven.

“Met hoe we op dit moment de monitoring inrichten, en met goede bron- en contactopsporing, lijkt het ontstaan van lokale clusters het meest reëel. Toch kun je een tweede golf niet compleet uitsluiten.”

Wel vreest het RIVM dat Nederlanders steeds lakser worden omdat zij zich ‘veilig’ wanen. Men moet namelijk niet vergeten dat het virus nog steeds aanwezig is. En omdat het aantal besmettingen niet zo hoog is als enkele weken terug, betekent niet direct dat het virus ‘weg’ is.

,,Het virus is niet het land uit, er kunnen weer haarden ontstaan. Zolang er nog mensen met Covid-19 in Nederland zijn, zal het loslaten van deze basisregels onherroepelijk leiden tot een snelle toename van het aantal besmette personen. Afstand houden blijft nodig.”

Het RIVM kaart een terecht probleem aan, mensen worden inderdaad veel lakser. Nu komt dit ook deels omdat de anderhalvemetersamenleving buiten bijna onhoudbaar is. Maar de kans op besmettingen op de werkvloer is nog steeds vrij groot. We zien nog geregeld dat bedrijven de deuren moeten sluiten omdat een deel van het personeel besmet is geraakt.