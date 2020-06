Manieren waarop bedrijven online kunnen gaan in 2020

Als er iets is wat we geleerd hebben van de corona crisis is het dat we eigenlijk enorm veel dingen vanuit huis en online kunnen doen. Natuurlijk zijn er bepaalde banen die alleen op locatie uitgevoerd kunnen worden. Toch is voor veel mensen gebleken dat ze thuis kunnen werken, ondanks dat ze dat misschien daarvoor wel nooit deden. Omdat het echt niet anders kon is het een oplossing die uit nood werd geboren, maar waar velen zeker iets van geleerd zullen hebben.

Eigenlijk blijkt dus dat de meeste bedrijven en hun werknemers ook op deze manier prima functioneren. Misschien dat het qua functie verschilt, maar over het algemeen werkt het ook op deze manier. Mensen zullen daarom naar verwachting in de toekomst meer vanuit huis werkzaam blijven. Uiteraard wil niet iedereen altijd thuis zitten, maar vijf dagen en veertig uur in de week op kantoor lijkt toch wel verleden tijd. Daarom alleen al is het erg interessant om te zien hoe men dit aan zal gaan pakken wanneer dit alles achter de rug is.

Voor veel bedrijven zal het ongetwijfeld de ogen geopend hebben. Want waar sommigen er misschien zolang als het kon nog niet aan wilden, is langzaamaan gebleken dat het essentieel is om als bedrijf online actief te zijn, zelfs als je een bedrijf hebt wat normaal gesproken niet online werkzaam is. Denk bijvoorbeeld aan alle horeca ondernemers en restaurants die, om in ieder geval nog iets te verdienen, vaak snel schakelden om het afhalen en bezorgen van maaltijden aan te bieden. Zelfs als ze dit in eerste instantie nooit deden.

Voor ieder soort bedrijf zijn er uiteraard manieren om online te gaan. Hoe dit het beste kan hangt van een aantal zaken af. We gaan hier verder kijken naar wat je als bedrijf kunt doen om online aan de slag te gaan.

Voorbeelden van succesvolle branches online

Door de jaren heen zijn er talloze voorbeelden te noemen van markten die hun producten of diensten succesvol online hebben weten te implementeren. Iedereen kent de namen van de grote techbedrijven en de bekendste e-commerce platformen. Deze waren er natuurlijk vaak al in het beginstadium van het online tijdperk bij. Daardoor zijn ze inmiddels een waar begrip geworden.

Er zijn talloze branches die online so succesvol zijn dat dit de cijfers van de offline markt zwaar overtreft. Denk daarbij aan online gokken. Een spel als poker wordt door miljoenen mensen op internet gespeeld, terwijl vele van hen misschien wel nooit met het spel in aanraking waren gekomen zonder internet. Er zijn tal van online casino’s die enorm veel virtuele bezoekers mogen verwelkomen. Zo worden er vaak free spins no deposit nederland bonussen uitgegeven aan spelers uit ons land. Daarbij gaat de regering een wetswijziging doorvoeren vanaf aankomend jaar, waarmee er nog veel meer online platformen voor Nederlandse spelers bij zullen komen.

Waarom gaan steeds meer bedrijven online?

Grotere bedrijven zijn nagenoeg altijd online actief. Vooral de kleinere en middelgrote ondernemers blijven hierbij nog wel eens achter. Vaak denkt men dat er een grote investering nodig is om ook online aan de slag te gaan en dat brengt natuurlijk een risico met zich mee. De laatste jaren kwamen echter steeds meer van deze soort ondernemingen er al achter dat er veel voordelen aan online gaan zitten en dat men er nauwelijks meer aan kan ontkomen. De huidige gebeurtenissen zorgen er wat dat betreft alleen maar voor dat dit proces versneld wordt.

Welke voordelen heeft online zaken doen

Het grootste voordeel is natuurlijk dat je als bedrijf een veel groter bereik hebt. Wanneer je dan ook nog eens goede beoordelingen krijgt van anderen bouw je al snel een betrouwbare online reputatie op. Op die manier maak je al snel reclame voor je onderneming met als logisch gevolg dat steeds meer klanten je weten te vinden.

Vandaag de dag is het mooie dat er tal van manieren zijn om online als bedrijf actief te worden. Dit is lang niet alleen maar met het aanmaken van een website. Zo kun je jouw bedrijf in google claimen en aan de slag gaan met adverteren of posten op social media zoals Facebook en LinkedIn. Afhankelijk van wat je precies verkoopt of aanbiedt aan producten en diensten zal het ene wat beter bij je passen dan het andere. Het grote voordeel is echter wel dat het met dank aan de digitalisering steeds makkelijk wordt om online je bedrijf te promoten. Zelfs met een minimaal budget.