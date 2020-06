Een nieuw onderzoek van Harvard en Boston University maakt men ongerust. Aan de hand van satellietbeelden komen zij tot een verontrustende conclusie: het zou namelijk goed kunnen dat het coronavirus de stad al sinds afgelopen zomer teisterde. Dat is flink wat maandjes eerder dan dat Chinezen beweerden.

Het onderzoek is gedaan aan de hand van satellietbeelden, en volgens deze satellietbeelden konden de onderzoekers ineens een raar fenomeen ontdekken. Sinds de zomer van 2019 steeg het aantal geparkeerde auto’s bij ziekenhuis gigantisch. Met het jaar ervoor vergeleken is er bijna een verdubbeling te zien. Ook in december van 2019, vergeleken met 2018, is er ook bijna een verdubbeling te zien. Dat is natuurlijk opmerkelijk.

„Hoewel we niet kunnen bevestigen dat deze toename direct verband houdt met het nieuwe virus, bevestigen deze resultaten de theorie dat het virus op een natuurlijke manier in Zuid-China is ontstaan en mogelijk al langer circuleerde”, schrijven de wetenschappers in hun artikel over het onderzoek. John Brownstein, de arts die het onderzoek leidde, heeft tegen Amerikaanse media gezegd dat het weliswaar gaat om indirect bewijs, maar dat er in oktober 2019 „duidelijk iets gaande is”

De regering van China is niet te spreken over het onderzoek. Zij zien dit als een poging om China zwart te maken. De Chinese overheid vindt het niet kunnen dat men met allerlei complotten op de proppen komt om de Chinezen maar de schuld te geven. China is volgens de Chinese overheid nergens schuldig aan – om eerlijk te zijn kunnen we Chinezen wel degelijk beschuldigen van het gebrek aan transparantie.

„Over de oorsprong van het virus zijn er zo veel buitenlandse complottheorieën geweest die zich tegen China richten. Dat is compleet onterecht. De Chinese opoffering en bijdrage verdienen een eerlijke, rechtvaardige en objectieve beoordeling”, aldus Hua. De woordvoerder is van mening dat landen zich zouden moeten richten op het indammen van de pandemie en het redden van levens. Hua: „Uiteindelijk komt de waarheid toch wel aan het licht.”