Maurice de Hond is snoeihard: “Ik onderbouw mijn stukken beter dan bijna iedereen die op tv komt.‘’

Maurice de Hond is op oorlog uit, hij is van mening dat al die topvirologen op televisie ongelijk hebben. De gevestigde orde, durft dit alleen niet te erkennen. Bekende virologen in Nederland hekelen juist De Hond omdat ze worden neergezet als amateurs. In een interview met het AD vertelt De Hond waarom hij aan deze kruistocht is begonnen.

Leden van het OMT hebben een hekel aan De Hond, aan het AD laten ze namelijk weten dat juist De Hond een open discussie onmogelijk maakt. Opmerkelijk juist dat zij dit zeggen, want voordat De Hond met zijn kritiek op de corona-aanpak van Nederland begon hadden we alleen maar ja-knikkers in Nederland. Wekenlang verscheen de ene na de andere viroloog bij een talkshow die vertelde dat de huidige aanpak goed was, De Hond ging echter tegen deze mening in.

,,Ik vind het zo vals dat ze dat zeggen. Ik heb op een nette manier geprobeerd om de discussie aan te gaan. Ik voorzag in maart dat er onnodig mensen dood zouden gaan in zorginstellingen door ventilatiesystemen. Er moet van hem zoveel mogelijk frisse lucht van buiten naar binnen en bij lucht die gecirculeerd wordt moet het virus onschadelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld door filters. Hoog in de politiek heb ik gesmeekt om handelend op te treden of me achter de schermen met mensen van het RIVM te laten praten. Via Asscher, via Van Rijn, via Rutte. Maar het antwoord was: het RIVM en het OMT bepalen zelf met wie ze praten. En dan zeggen ze nu dat mijn toon te fel is om een gesprek aan te gaan!”

De Hond is ook teleurgesteld dat hij zo mondjesmaat wordt toegelaten om zijn verhaal te doen. Immer ook De Hond is een wetenschapper, en zijn verhaal is wel onderbouwd met de nodige bronnen. De Hond zegt dus dat zijn verhaal beter in elkaar zit dan menig viroloog die zijn of haar verhaaltje komt doen op de televisie.

,,Wacht even. Ik ben wetenschapper, sorry hoor. Ik onderbouw mijn stukken beter dan bijna iedereen die op tv komt. Die roepen vaak maar wat. Ik doe het altijd op basis van studies. Eind april schreef ik een blog over de zeer kleine kans op besmettingen in de buitenruimte. Op basis van twee nieuwe studies, een Chinese en een Amerikaanse, en andere inzichten, bijvoorbeeld het feit dat er op Lesbos geen grote uitbraak was, concludeerde ik dat er buiten amper besmettingsgevaar was. ’s Avonds lieten ze dat bij Op1 zien. Jan Kluytmans (arts-microbioloog, red.) zat daar aan tafel en noemde het ‘een mening’. Ik werd afgemaakt op sociale media. Terwijl, als er iemand zomaar een mening gaf, was hij het.”

Het is goed om te zien dat De Hond verder gaat in zijn ‘kruistocht’ tegen het huidige beleid. Immers kan opbouwende kritiek alleen maar waardevol zijn, en De Hond is iemand die zijn verhaal altijd probeert te onderbouwen. Dat verdient al een applausje in deze tijd.