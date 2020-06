Minister Ghana tegen Afro-Amerikanen: ‘Als het jullie niet bevalt in Amerika, kom dan naar Afrika’

Dit is wel een heel opmerkelijke uitnodiging: de Ghanese minister van toerisme heeft Afro-Amerikanen opgeroepen om te verhuizen naar Afrika als het ze niet bevalt in Amerika. Want, zegt Barbara Oteng Gyasi, in Afrika zijn ze wél welkom. “Vertrek waar je niet gewenst bent,” aldus de minister van Toerisme tegen Afro-Amerikanen, “en keer terug naar huis.”

Gyasi deed de uitspraken tijdens een ceremonie bij het W.E.B. Du Bois Memorial Centre for African Culture in Accra, de hoofdstad van Ghana. “We zijn hier bijeen in solidariteit met onze broeders en zusters die de status quo willen veranderen,” aldus de minister. “Racisme moet verdwijnen. We bidden en hopen dat George Floyds dood niet nutteloos zal zijn, maar een eind aan discriminatie en racisme maakt in de hele wereld.”

Maar ze was nog niet klaar. “We blijven onze broeders en zusters met open armen thuis verwelkomen. Ghana is jullie thuis. Afrika is jullie thuis. Onze armen zijn wijd open gespreid om jullie thuis te verwelkomen.”

“Maak gebruik van deze mogelijkheid,” ging ze verder. “Creëer een nieuw leven voor jezelf in Ghana. Je hoeft niet eeuwig te blijven waar je niet welkom en gewenst bent, je hebt een keuze. Afrika wacht op jullie.”

Je zou denken: toch een beetje vreemd om zo’n aanbod te doen. Amerika is immers ook van deze mensen. Waarom worden ze aangesproken als ze nog Afrikaans zijn? Ze zijn niet alleen geboren en getogen in Amerika; dat geldt ook voor hun ouders, hun grootouders, hun overgrootouders, hun overovergrootouders, en zo verder tot misschien wel 10 of 15 generaties.

Daar staat tegenover dat deze mensen van BLM en ANTIFA heel blij een standbeeld van Christopher Columbus omver gooien omdat ze het zo vreselijk vinden dat hij Amerika ‘ontdekt’ heeft. Ze háten Amerika en vinden het een ‘misdaad’ dat ze er geboren zijn. Dus tja, misschien dat de minister zich daar ook van bewust is.

Overigens heeft Jan Dijkgraaf al een paar ideeën voor vrijwilligers die gebruik zouden moeten maken van dit aanbod.