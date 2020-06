Moedige minister Van Rijn reageert op draaiboek medici: ‘geen leeftijdsselectie bij plaatsgebrek op IC’

Minister Van Rijn voor Medische Zorg reageert op het voorstel van artsen en specialisten om bij beddentekort op de intensive care in het uiterste geval jonge mensen voor te laten gaan op ouderen. “Iedereen moet evenveel kans maken op levensreddende zorg”, aldus Van Rijn, die geen zin had in gezeik.

Vrouwen en kinderen tegelijk met mannen!

Van Rijn zegt tegen leeftijdsdiscriminatie te zijn en is daarmee misschien wel de eerste minister die daar openlijk voor uitkomt. En meneer is er nog fanatiek in ook, want: “Er staat geen harde leeftijdsgrens in het voorstel, maar het komt wel neer op leeftijdselectie. En daar ben ik gewoon niet voor”, reageert Van Rijn.

Voor deze minister is ieder leven evenveel waard! Of het nou om een 95-jarige oma gaat die zelfs mét beademing maar een paar procent kans heeft om het coronavirus te overleven, of een 16-jarige jongen die net in die 0,1 procent pechgevallen van zijn leeftijdscategorie valt. Voor Van Rijn is hun leven evenveel waard.

Later voegt hij er wel aan toe: “Als de overlevingskansen van twee patiënten even hoog zijn, dan vind ik hun levens evenveel waard. Dan zou het merkwaardig zijn om alleen te kiezen op grond van leeftijd.” Nou, laat dat nou vrijwel nooit het geval zijn. Jongeren hebben vrijwel altijd een hogere overlevingskans. Dat weten die medici ook. Niemand beweert dat er puur en alleen op leeftijd moet worden geselecteerd. De veronderstelling is dat leeftijd meespeelt bij de overlevingskans. Meer is er niet van. Wat een flauw gezwets.