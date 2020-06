Nu al 7 demonstranten aangehouden op het Malieveld! ‘In opdracht van de VVD-burgemeester van Den Haag’

Ondanks dat de betoging tegen de anderhalvemetersamenleving in Den Haag is verboden, proberen diverse betogers toch het Malieveld in Den Haag te bereiken. Tot dusver is ze dat duur komen te staan, want er zijn nu al 7 personen aangehouden op last van VVD-burgemeester Johan Remkes (en diens nazaat Jan van Zanen).

Gisteren schreef De Dagelijkse Standaard al dat een van de organisatoren, viroloog Willem Engel, opriep om toch naar het Malieveld te komen om te demonstreren tegen de anderhalvemetersamenleving. Dit ondanks een verbod van de gemeente Den Haag die het (corona)risico te groot vond om een protest te organiseren in de Hofstad.

Demonstranten #viruswaanzin op het #Malieveld in #DenHaag zijn meerdere keren aangesproken, gewaarschuwd en gevorderd om het terrein te verlaten. Zij hebben dit geweigerd. Agenten zijn daarom zojuist, in opdracht van de burgemeester, overgegaan tot aanhouding. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) June 21, 2020

Hoewel de (inmiddels verboden) demonstratie aanvankelijk om 13.00 uur plaats zou vinden, waagden enkele demonstranten het om al eerder het Malieveld te betreden. Dat kwam ze duur te staan, want tot nu toe zijn er al 7 mensen gearresteerd door de politie.

Volgens de politie Den Haag werden de betogers meerdere keren aangesproken en verzocht om het Malieveld te verlaten. Na overleg met burgemeester Johan Remkes heeft de politie daarna besloten om de demonstranten te arresteren en af te voeren naar het politiebureau.