Ollongren blij? Twitter verwijdert 170.000 Chinese propaganda-accounts… en 1.000 Russische

CNN laat weten dat Twitter maar liefst 170.000 accounts heeft verwijderd, die te herleiden waren naar de Communistische Partij van China. Er werd nepnieuws verspreid over Hong Kong, het coronavirus en de Verenigde Staten! Ook pakte men duizend Russische accounts aan, het échte gevaar…

De Chinese overheid heeft afgekeken bij het Sovjet-tijdperk van de Russen: geen informatie toelaten, maar wel zelf (des-)informatie naar buiten verspreiden. Zo houden ze zelf de controle en brengen ze hun tegenstanders in verwarring. De moderne interpretatie van ‘verdeel en heers’, laten we maar zeggen.

Twitter is dus druk bezig geweest met het jagen op nepnieuws-accounts en kwam met een flinke vangst! Maar liefst 170.000 Chinese, 7.000 Turkse en 1.000 Russische accounts met connecties naar de eigen overheid.

Er vallen zelfs verschillende strategieën af te leiden uit het beleid van elk land. Zo gebruikt China zo’n 25.000 accounts die actief nepberichten genereren en nog zo’n 150.000 om die berichten zo ver mogelijk te verspreiden. Die 25.000 accounts zouden zo’n 350.000 keer getweet hebben. De 7.000 Turkse accounts daarentegen, zijn goed voor 37 miljoen tweets! Over de Russen is dan helaas niet echt wat bekend.

China ziet deze actie van Twitter natuurlijk weer als een aanval (wat het ergens ook wel is) en zegt wat het altijd zegt: ‘dit is een georganiseerde aanval op China en wakkert anti-Chinees sentiment aan’. Wederom de gebeten hond.

Maar goed, het laat wel een béétje zien dat niet Rusland, maar China het grote probleem hier is. Of heeft Twitter honderdduizenden Russische nepaccounts gemist omdat het China zo graag een hak wilde zetten? Nee hè.