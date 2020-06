Ondertussen in Halsema-stad: ‘Amsterdam zet positieve discriminatie in voor diverser bestuur’

Kijk eens aan! Amsterdam gaat een hartstikke fout, en enorm discriminerend beleid inzetten. Niet langer gaat men kijken naar talent en merites, neen men gaat kijken naar je ‘ongekozen’ eigenschappen – sekse, afkomst etc. Wethouder Touria Meliani is van mening dat er te weinig mensen van kleur ambtenaar zijn en wil nu dus blanke mensen discrimineren bij de sollicitaties. En wij maar denken dat linkse mensen niet polariseren….

In een brief aan de raad laat Meliani weten dat er te weinig niet-westerse mensen een managementfunctie bezetten. En dit is natuurlijk een grof schandaal, want dit is natuurlijk het resultaat van eeuwen lange onderdrukking – of persoonlijke keuzes, maar dat even terzijde.

Meliani is van mening dat bij sollicitaties er niet zozeer wordt gekeken naar kwaliteit, maar of de sollicitant lijkt op jezelf. Ons kiest ons dus.

“Mensen nemen nu eenmaal sneller iemand aan die op hen lijkt, dat wil ik doorbreken”

Positieve discriminatie naar één groep toe, betekent in werkelijkheid dat alle andere groepen benadeeld zullen gaan worden.

In de jaren ’90 deed de gemeente Amsterdam ook al aan positief discrimineren, echter had dit nauwelijks invloed, waardoor het stadsbestuur ermee stopte in 1997.

Twee jaar geleden moesten bedrijven schoorvoetend erkennen dat ‘Anoniem solliciteren’ ook al niet werkte. Op papier klonk het allemaal fantastisch voor linkse deugmensen, maar in de praktijk veranderde er feitelijk niks – wat dus twee dingen kan beteken: dat Nederlanders dus inderdaad bij een sollicitatie de beste kandidaat kiezen of dat Nederland ‘echt heel fout is’, zoals sommige activisten blijven beweren.