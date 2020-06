Onderzoek EenVandaag: Driekwart van de mensen heeft geen begrip voor het demonstratie-debacle op de Dam

Ruim 33.000 respondenten heeft EenVandaag gehad op haar nieuwe onderzoek naar het thema racisme. De respondenten waren alleen ‘mensen van witte kleur’ zoals EenVandaag stelt. Een deel van de respondenten is zich bewuster geworden van het racisme in de samenleving, maar ondertussen vond bijna driekwart van de mensen het niet kunnen wat er in Amsterdam gebeurd is.

EenVandaag was benieuwd hoe de ‘boze witte Nederlanders’ keken naar de BLM-protesten en de ophef van afgelopen weken. Het is interessant om te zien dat er wel degelijk een flinke groep (63%) is die het helemaal terecht vindt dat men demonstreert tegen racisme. Maar tegelijkertijd vindt 72% van de respondenten dat wat er in Amsterdam gebeurde niet oké.

Het is goed om te zien dat ook ‘blanke Nederlanders’ zich wel degelijk zorgen maken om racisme, en dat ook zij vinden dat iedereen het volste recht heeft om te demonstreren. Mits zij zich natuurlijk houden aan de geldende regels, en dat is wat er nu in Amsterdam dus compleet fout ging.

32% van de ondervraagden is nu kritischer gaan kijken naar hun eigen gedrag rondom racisme. In dat opzicht heeft de BLM-organisatie toch nog iets voor elkaar weten te krijgen: men is gaan nadenken over zijn of haar houding jegens anderen.

Hopen dat BLM ook enige zelfreflectie gaat tonen. Want oproepen tot het trappen van Zwarte Piet is nu niet echt de manier om Nederlanders meer met elkaar te verbinden.