‘Oplossing Pietenkwestie is heel simpel: komend jaar zwarte Sint en witte Pieten, dan witte Sint en zwarte Pieten!’

Nederland zit inmiddels al bijna een vol decennium muurvast in de Zwartepietendiscussie. Volledig onnodig, aldus auteur Frits Bosch. Hij heeft een compromis bedacht om zowel de voor- en tegenstanders van de traditie gerust te stellen: de Pietenkwestie moet worden opgelost door de huidskleur van de Goedheiligman en zijn knechten te laten roteren. Frits: “Waarom moeilijk doen als het gemakkelijk kan?”

Wij Nederlanders schijnen ons niet te realiseren wat een uniek verbindend feest we in handen hebben met het Sinterklaasfeest. Het is het feest waar gekleurd en blank in verbondenheid een fantastisch feest vieren. Het is een feest als summum van inclusie. Wij Nederlanders – wit en gekleurd – zijn een voorbeeld voor de hele wereld hoe dit kan en dient te zijn.

Helaas is er nogal wat oppositie tegen het feest zoals het nu is. Dat is heel jammer. Het schaadt het feest en schaadt zowel gekleurd als blank. Laten we vaststellen dat als we het feest laten zoals het nu is, dat de weerstand voortduurt. Als we het veranderen naar roetveegpieten is ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking niet ‘blij’.

De oplossing is eigenlijk heel simpel. Laten we om en om jaarlijks van kleur wisselen. Het komend jaar: een zwarte Sinterklaas en witte Pieten. Het jaar daarop een witte Sinterklaas en Zwarte Pieten. Enzovoort.

Waarom moeilijk doen als het gemakkelijk kan?

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.