PEKING opnieuw in LOCKDOWN: ‘Aantal besmettingen weer toegenomen…’

In Peking, de hoofdstad van coronaland, ofschoon China is het aantal coronabesmettingen weer flink toegenomen. Een gevreesde tweede uitbraak lijkt nu dan ook een feit.

In de Chinese hoofdstad Peking zijn opeens tientallen nieuwe meldingen van het coronavirus gedaan. Voor enkele wijken in de miljoenenstad is een nieuwe lockdown afgekondigd. De bron van de opleving van het virus zou een voedselmarkt zijn geweest. Nu weten we allemaal dat Chinezen over het algemeen vrij weinig geven om dierenrechten en hygiëne, maar blijkbaar hebben ze nog steeds niets geleerd van het covid-19-virus.

De inwoners van Peking moeten nu verplicht binnenblijven en worden gecontroleerd door lokale medici. Militairen bewaken momenteel de markt in Peking waar hert virus opnieuw is uitgebroken. Op die markt werd voornamelijk vlees en vis verkocht.

Ook de supermarkten en restaurants in het Oost-Aziatische land hebben uit voorzorg diverse producten uit de schappen gehaald, waaronder zalm.

Het is nu afwachten wat er gaat gebeuren, maar tot dusver lijkt ook corona-padvinder China opnieuw de brandhaard voor een tweede golf…