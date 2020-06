Pieter Omtzigt “witheet” na achterhouden van documenten belastingdienst: “We zitten hier Sherlock Holmes te spelen”

Pieter Omtzigt en Renske Leijten zijn woedend op het kabinet. Het hele weekend hebben ze lopen onderhandelen over de toeslagenaffaire bij de belastingdienst. Al die tijd deed de premier alsof hij van niks wist, maar nu blijkt er ineens een document te zijn opgedoken die nooit is vrijgegeven. Omtzigt vraagt zich terecht af waarom hij dit werk doet als er nul komma nul transparantie is vanuit de overheid.

De Commissie-Donner bleek toch niet alle documenten te hebben gekregen van de overheid. Dit tot verbazing van Leijten en Omtzigt die zich al maanden hard maken voor gerechtigheid van de gedupeerden. En zoals we niet vaak meemaken zagen we Omtzigt van een andere kant: een volksvertegenwoordiger die hard tekeer gaat tegen de gebrekkige overheid, die mogelijk bewust loopt te sjoemelen met documenten.

En zojuist deze hartekreten van de ervaren kamerleden @RenskeLeijten en @PieterOmtzigt. Het gaat over de uitholling van onze democratie: (het kabinet) Rutte zet alles op alles om zo weinig mogelijk informatie te geven aan de kamer. Ook al heeft het burgers kapotgemaakt. pic.twitter.com/N5mrWCqias — Zihni Özdil (@ZihniOzdil) June 17, 2020

Zo heel democratisch en transparant blijkt ons kabinet ook niet te zijn. Zowel Kamerleden als journalisten werden actief tegengewerkt door de overheid.

Niet alleen Kamerleden worden tegengewerkt.@Pieterklein en @JanTrouw hadden forse discussies met voorlichters op financien.

Vandaag wijst Pieter Klein hun even heel subtiel terecht https://t.co/8LPkfUnlTc — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) June 18, 2020

Het gebrek aan transparantie is stuitend. Iets waar critici al langer voor waarschuwen, Nederland heeft de mond vol wat betreft het wijzen naar andere ondemocratische staten maar onze eigen overheid kan er ook wat van.

De emoties liepen hoog op, en het is meer dan terecht dat Leijten en Omtzigt hun frustatie uitten in de Kamer. De toeslagenaffaire is een misselijkmakend dossier.

We kwamen erachter dat deze notitie bestond door deze tijdlijn van documenten die aan de ADR gegeven was.

Het stond er in het kleinste lettertype ooit gebruikt in een Kamerbrief, onderaan pagina 3 (4)https://t.co/1iULV4qWUO — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) June 18, 2020