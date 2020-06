Positieve discriminatie pakt verkeerd uit: Uber Eats geeft zwarte restauranthouders voortaan voorrang en schrapt bezorgtoeslag

Zwarte restauranthouders krijgen voortaan voorrang boven andere etnische horeca-uitbaters. Ook hoeven zwarte restauranthouders geen bezorgtoeslag meer te betalen aan het bedrijf. Het klinkt als een goedbedoelde actie in de strijd tegen onderdrukking en racisme van afro-Amerikanen, maar het is natuurlijk niets minder dan positieve discriminatie dat alleen maar zorgt voor nog meer verdeeldheid onder mensen.

In de strijd tegen onderdrukking en racisme en om de Black Lives Matter-beweging ten goede te komen, heeft Uber Eats besloten om zwarte restauranthouders voortaan voorrang te geven. Het idee klinkt sympathiek, maar de uitwerking ervan laat te wensen over. Het opmerkelijke besluit van het Amerikaanse bedrijf lijkt ongelijkheid en racisme juist alleen nog maar meer in de hand te werken, en dat is natuurlijk iets dat we allemaal niet moeten willen.

Behalve zwarte restauranthouders hoger in ranking te plaatsen, gaat Uber Eats nog een stapje verder: Als je zwart bent hoef je in de Verenigde Staten voortaan geen bezorgtoeslag meer te betalen. Die gunstige uitzondering geldt niet voor de rest van de Amerikaanse restauranteigenaren.

Het opmerkelijke nieuws kwam naar buiten nadat een e-mail aan klanten van Uber Eats uitlekte in de media. Daarin maakte, Dara Khosrowshahi de CEO van het bedrijf, de werkwijziging bekend. Vervolgens berichtten talloze media zoals FOX News en The New York Times over het nieuwe beleid van Uber Eats, dat nog tenminste de rest van het jaar van kracht zal zijn.

I’m done with @Uber. What if non-black is a partner? CEO Dara Khosrowshahi said @UberEats will promote black-owned restaurants on its app, and that the service will not charge delivery fees to those restaurants “for the remainder of the year.”https://t.co/Dqao7Qagh4 — David Webb (@davidwebbshow) June 6, 2020

Niet alle zwarte Amerikanen zitten overigens te wachten op de positieve discriminatie van Uber Eats. De afro-Amerikaanse FOX-presentator David Webb laat via Twitter weten dat hij helemaal klaar is met Uber Eats en zijn account inmiddels heeft verwijderd.

Vooralsnog zijn er overigens geen plannen om de nieuwe werkwijze ook buiten de Verenigde Staten door te voeren. Dus als we in Nederland bestellen via Uber Eats dan hoeven we dus nog niet ellendig lang te scrollen door allerlei Surinaamse en Afrikaanse restaurants (ook lekker, daar niet van) wanneer we eigenlijk meer zin hebben in een pizza of een broodje shoarma.