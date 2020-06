Protestmanifestatie bezorgt Boris Johnson kopzorgen: auto BoJo komt terecht in aanrijding

Het is een roerige periode voor de Britse premier Boris Johnson. In Engeland is een ware beeldenstorm ontketent, een dreigende recessie nadert en men heeft het ‘demonstratie-virus’ aardig losgelaten. Tijdens een demonstratie tegen Turkse aanvallen op Koerden raakt Boris Johnson betrokken in auto ongeluk door een demonstrant die zo nodig de weg moest oversteken.

Boris Johnson zat in de auto rond het Brits parlement, waar vanmiddag een grote demonstratie plaatsvond ter verdediging van de Koerden in Noord-Irak. Een demonstratie stak de weg over net toen de veiligheidscolonne van Boris Johnson kwam aangereden. Een veiligheidsauto van de stoet raakt hard de achterkant van de auto waar Johnson in zat. De demonstrant die de weg overstak werd direct naar de grond gewerkt door de politie.

Bois Johnson in car crash at Parliament. Just now. Security drives into back of his car as Kurdish protester runs into road. pic.twitter.com/k1kCplzyZ5 — Steve Bray #HoldThemToAccount (@snb19692) June 17, 2020

Er is nog geen nieuws of Johnson gewond is geraakt bij het incident. Toen de man naar de grond werd gewerkt door de politie verslechterde de sfeer al snel.

Downing St says there are no reports of injuries after Prime Minister Boris Johnson's car was involved in a collision outside parliament as it left the gates following PMQs. More on this: https://t.co/4TeHEQEBix pic.twitter.com/Xlzo3KLdZn — SkyNews (@SkyNews) June 17, 2020

De vraag is wat de intentie van de man was, hij kwam aangehold met een spandoek om een boodschap over te dragen. Uiteraard niet de meest slimme actie van de demonstrant, zeker niet omdat het er een gigantisch veiligheidsteam omheen stond.