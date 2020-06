Redenering Volkskrant: ‘Zwarte ouders pakken hun kans niet, dus vergroten basisscholen de segregatie”

Moet je dít toch eens zien! Utrechtse basisscholen krijgen, op basis van onderzoek(!), het verwijt de segregatie in Nederland te vergroten. Zij maken gebruik van een ‘schaduwlijst’ waar ‘witte’ Nederlandse ouders kennelijk wél gebruik van maken en allochtone ouders niet. Gaat toevallig ook erg vaak over scholen in de buurt van waar zij zelf wonen!

Men draait er met de conclusies uit het onderzoek aardig omheen. Utrechtse scholen doen aan schaduwlijstjes. Daarmee kunnen ouders hun kinderen stiekem éérder aanmelden voor een school, dan de wet voorschrijft (kind inschrijven vanaf 3 jaar). Nu zijn ze erachter gekomen dat voornamelijk hoogopgeleide ‘witte’ ouders hier gebruik van maken. Laagopgeleide (en kennelijk ook geen ‘witte’) ouders doen dit dan weer niet.

Maar is het nou zo dat die ‘witte scholen’ een geheim ‘wit netwerkje’ hebben en dat men binnen het netwerk óók weer moet concurreren voor een plek? Of zijn die ouders gewoon een flink stuk assertiever? Want dat is een eigenschap die vaker voorkomt bij hoger opgeleiden. En let op hè, het gaat hier nog steeds over scholen die dicht in de buurt zitten bij die ouders!

Het zal best hoor, dat er scholen tussen zitten die Ali en Mohammed ook onderaan dat schaduwlijstje zetten, of het hele bestaan van dat lijstje ontkennen tegenover hun ouders. Maar díe conclusie wordt niet getrokken. Er wordt wel naartoe gestuurd. Want je krijgt al die informatie uit het onderzoek, en dan ineens één anekdote van een geïnterviewde schoolleider:

Volgens een anoniem geïnterviewde schoolleider spelen ook andere motieven mee. ‘Vanuit mijn werkervaring op een andere school in Utrecht herken ik uit verhalen van ouders dat de wachtlijsten selectief gebruikt worden’, zegt hij in het onderzoek. ‘Dat Turkse of Marokkaanse kinderen en kinderen met een grote ondersteuningsbehoefte niet terechtkunnen op een school, maar dat er wel plek is voor Nederlandse kinderen.’

Het kan nog steeds dat dit ook voor de rest van de scholen opgaat. Maar we lezen hier maar één man, met één verhaal, over één school. Ik vind het nogal misleidend en overtrokken.