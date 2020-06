RIVM zaait weer verwarring! Volle vliegtuigen zijn prima, theaterzalen niet

RIVM-experts beweren dat besmetting door het coronavirus in een vliegtuig ‘buitengewoon klein‘ is. Ook de anderhalve-meter-regel hoeft volgens RIVM-baas Jaap van Dissel niet perse te gelden in het vliegtuig. Maar, restaurants, theaterzalen en bioscopen moeten hier wél aan voldoen! Snapt u het nog?

Voor doorsnee gebouwen moet de ene na de andere maatregel strikt worden nageleefd en worden gecontroleerd, want oh wee als die anderhalve meter niet gehandhaafd wordt! Maar krap bij elkaar in een vol vliegtuig? Geen énkel probleem!

Vliegtuigen zouden een goede luchtcirculatie hebben, beter dan de meeste kantoorgebouwen, bioscopen en treinen. Klein organisch materiaal (zoals de aerosolen van het coronavirus) zou er ook door worden gefilterd. Nou, toppie! Behalve dat je dus nog steeds met z’n allen op één kluitje zit en één niesbui dus praktisch voldoende is om de hele boel te besmetten.

Economische motieven zijn wederom leidend bij het RIVM. Ga maar na: als een restaurant de gasten zoveel mogelijk uit elkaar moet zien te houden en men in het ov verplicht een mondkapje op moet, waarom is een vliegtuig dan niet een net zo groot risico? Het RIVM heeft zelf altijd beweerd dat de ‘grote druppeltjes’ de voornaamste wijze van besmetting zijn! Kleine druppeltjes waren niet zo’n probleem, we moesten juist afstand houden! En dat moeten we overal nog steeds!

Behalve dus straks in het vliegtuig, want vliegtuig = Schiphol = werkgelegenheid = toerisme = geld. Het kost alleen wat levens en de gezondheid van een paar duizend mensen. Maar volksgezondheid is bij het RIVM nooit de topprioriteit geweest volgens mij…