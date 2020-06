Rutte na BLM-gesprek: ‘Bijzonder en inspirerend. We moeten dit gif bestrijden’

Premier Rutte vond het gesprek met enkele afgezanten van BLM – niet met de top van de organisatie zelf – zeer inspirerend. Rutte is van mening dat heel Nederland is geraakt door de dood van George Floyd. Een beetje een grove generalisatie van Rutte, maar ach vooruit, Rutte vertelt wel vaker een ‘leugentje’ om de gemoederen te sussen.

Rutte is gelukkig wel van mening dat Nederland niet de Verenigde Staten. Nederland is gelukkig niet doordrenkt van het racisme. Wel is hij van mening dat ook Nederland stappen kan maken in de bestrijding van racisme. En hier heeft hij gelijk in, al vrees ik voor de BLM-actievoerders dat Rutte waarschijnlijk andere gedachten heeft over de aanpak dan de marxistische broeders van BLM.

Rutte sprak vandaag met enkele individuen die zich de laatste weken hard hebben ingezet voor het anti-racisme in Nederland. Rutte gaf aan in de toekomst wellicht het gesprek aan te gaan met de kopstukken van BLM en KOZP. De vraag is echter hoe constructief zo’n gesprek zal zijn. Deze activisten hebben een ideaal dat mijlenver staat van enige vorm van realpolitik.

Toch gaf Rutte aan niet helemaal mee te gaan in de redenatie dat Nederland ‘systemisch racistisch’ zou zijn. Er is namelijk genoeg wetgeving die dit tegenspreekt. Daarom vraagt Rutte juist aan BLM-adepten om zelf eens met constructieve plannen te komen.

“We stikken in het beleid, wetgeving en rapporten. Als iemand iets bedenkt om een nieuwe wet te bedenken, ben ik de eerste om het te doen, maar ik denk dat er meer nodig is.”