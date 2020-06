Socialisten dezer dagen: ‘Waarom is de holocaust belangrijker dan de tragedies van de slavenhandel en Belgisch Congo?’

Binnen bepaalde socialistische kringen worden opmerkelijke vragen gesteld. Van de marxistische-economische-boot springen ze direct op een ander schip dat nu meer populariteit geniet: het racisme vraagstuk en het intersectionalisme. Het komt over als intellectuele armoede, want waarom de prioriteit van het herdenken van de holocaust bevragen? Wie probeer je te pleasen?

Het antwoord weten we waarschijnlijk al: politiek opportunisme. Wel opmerkelijk dat ”’socialisten”’ – die hun rol binnen het verzet in de WOII graag aan iedereen vertellen – ineens zo neerbuigend doen over de verschrikkingen van de Shoah/holocaust.

Ik vind dit dus heel misselijk zo een vergelijking en conclusie

Eigenlijk wordt het al snel duidelijk dat het dit soort mensen alleen gaat om de ‘boze witte mannen’ te ‘triggeren’. Inhoudelijk gezien stelt het artikel weinig voor. Omdat er weinig geschreven is over het walgelijke en desastreuze beleid van koning Leopold II in Congo ten opzichte van de verschrikkingen van WOII is er men er stellig van overtuigd dat White Lives Matter more.

Oftewel dit zou de schuld zijn van alle blanken in Europa.

Uiteraard zegt de schrijver nog snel dat ook de holocaust afschuwelijk was, om vervolgens de volgende ‘vergelijking’ te maken:

But was death by gas or shooting worse than castration, chopping off of limbs, burning and skinning alive.

Waarom zou je in hemelsnaam zo’n vergelijking willen maken? Wat wil je bereiken met deze vraag? Dat mensen gaan zeggen dat de ene moord erger is dan de ander? Dit soort vragen zijn ongelooflijk dom en proberen een vals sentiment te creëren.

Als dit de socialisten van vandaag de dag zijn, dan is links inderdaad compleet inhoudsloos.