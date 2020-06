Syp Wynia: De VVD is niets meer of minder dan de Rutte-partij

“De VVD is in de veertien jaar dat Rutte partijleider is volledig de Rutte-partij geworden,” aldus Syp Wynia. “Op Rutte na is geen enkele top-VVD’er uit 2006 nog actief in de dagelijkse politiek — op Stef Blok na dan, maar die zit te verpieteren op Buitenlandse Zaken en was niet voor niets eigenlijk al vertrokken uit de politiek. En wie opstaat tegen Rutte, weet dat hij of zij geen kansen meer heeft op een verkiesbare plaats.”

Het is een bijzonder belangrijk punt, zeker omdat propagandisten van het partijkartel in de media te pas en te onpas roepen dat dit juist zo werkt bij Forum voor Democratie. Oh ja, FVD’ers zouden geen kritiek leveren op Thierry Baudet, want hij zou de almacht in handen hebben bij die partij. Maar diezelfde propagandisten reppen met geen woord over de interne gang van zaken bij kartelpartijen als de VVD.

“De Tweede Kamerfractie van de VVD is gezeggelijk stemvee,” gaat Wynia verder. “Eigenlijk geldt dat ook voor de VVD-bewindslieden. Die zijn geselecteerd om zonder gemor het regeerakkoord uit te voeren dat Rutte tijdens de formatie bij elkaar onderhandeld heeft. En iedere maandag checkt Rutte met de fractievoorzitters van de regeringspartijen of dat regeerakkoord nog staat. Dat overleg is de echte ministerraad.”

Dit is hoe het er écht aan toe gaat in de Tweede Kamer, in het kabinet, én in de VVD. Bij die laatste is er maar één man die er toe doet: Mark Rutte. Zijn wil is wet. Durf je een andere mening te hebben, dan word je er gewoon uitgewerkt. Want Rutte heeft een broertje dood aan mensen — echte liberalen — die zowaar voor zichzelf durven te denken.

