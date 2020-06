Thierry Baudet: ‘Terwijl Nederlandse bedrijven failliet dreigen te gaan, gaat het Kabinet miljarden investeren in Zuid-Europa’

Het is werkelijk waar onbegrijpelijk wat voor keuzes het kabinet maakt dit jaar. Eerst niet tot nauwelijks voorbereiden op de coronacrisis, daarna veel te laat reageren waardoor Nederland in een lange lockdown moest, en vervolgens is geen geen slimme exitstrategie. Daarbovenop wil het kabinet van Nederlands belastinggeld Zuid-Europa gaan financieren. Hier moet Forum-voorman Thierry Baudet niks van hebben, hij wil deze miljarden juist investeren in Nederland zelf.

Nederland gaat zware tijden tegemoet, onze economie gaat een paar rake klappen krijgen. Ondertussen is er weinig weerstand vanuit het kabinet tegen het desastreuze plan van de EU om een coronafonds van 750 miljard euro in te voeren.

Volgens Baudet is dit ongelooflijk, want waarom laten we Nederlandse ondernemers in de kou staan, en riskeren we daarmee het ontslag van tal van Nederlanders. De Nederlandsche Bank voorspelt dat Nederland zo’n 700.000 werklozen zal hebben komend jaar, een gigantisch aantal.

Baudet vreest dat het coronafonds alleen maar zal leiden tot de onomkeerbare transferunie. Het coronafonds als plan is belachelijk: want waar gaat het geld nu precies naartoe? Wie controleert wie? En hoeveel garantie hebben we dat sommige leningen überhaupt terug kunnen worden betaald?

Iedereen, met een beetje gezond verstand, kan zien dat de EU binnenkort getroffen wordt door een zware economische recessie. Wie of wat kan ons dan garanderen dat we het uitgeleende geld ooit terug zullen gaan zien?