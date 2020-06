Thierry Baudet: Waar gaat het heen met ons Nederland?

Donderdagavond zei premier Rutte dat Nederland een “systemisch racistisch” land is. Hij wil nu dat Zwarte Piet gaat “veranderen”. Over een aantal jaar is Zwarte Piet niet meer zwart, verwacht Rutte.

Een paar jaar geleden durfde GroenLinks dit nog niet eens te zeggen. Nu doet een VVD-premier het. Het verlies van onze identiteit gaat alsmaar sneller. Stukje bij beetje worden onze tradities onder onze ogen verpand.

Het Kamerdebat vond plaats naar aanleiding van de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam. De demonstratie die Femke Halsema nooit had mogen laten doorgaan. Maar dat deed ze toch. Want ze vond het onderwerp “te belangrijk”. Theo Hiddema legde al uit hoe Halsema de regels aan haar hoge laars lapte en daarbij alle mensen die zich wél aan die regels houden schoffeerde.

Wist u dat de radicale activist Akwasi ook op die demonstratie was? Daar, op de Dam, riep Akwasi de demonstranten op om zich niet meer in te houden. Hij wil “in november hoogstpersoonlijk de gezichten van Zwarte Pieten intrappen”. Want “Zwarte Piet mag 2020 niet meer overleven!”

Dat is aanzetten tot geweld.

Dat is een vuistslag in het gezicht van iedere Nederlander die zonder enige kwade bedoelingen met zijn kinderen ons belangrijkste kinderfeest viert. Zoals vroeger. Toen we nog niet werden gedemoniseerd. Toen onze tradities nog niet werden gecriminaliseerd.

En daar zwicht Rutte dan voor.

De volgende dag mocht Akwasi gezellig bij de NPO aanschuiven. Hij werd kritiekloos benaderd. Want in Hilversum is kritiek er alleen voor politici die voor Nederland opkomen.

Soms is het om moedeloos van te worden. Maar op zulke momenten put ik moed uit het feit dat wij de grootste politieke beweging van Nederland zijn. Dat we samen sterk staan, met meer dan 45.000 FVD’ers en miljoenen gewone Nederlanders die er net zo over denken.

FVD zal altijd voor Nederland blijven opkomen. Wij zullen nooit capituleren. Wij zullen nooit akkoord gaan met de afschaffing van onze tradities en met het zwartmaken van onze geschiedenis.

Dat wil ik u vandaag beloven.

En daarom voelde het zo goed om vandaag in ‘s-Hertogenbosch weer campagne te kunnen voeren. Om – net als duizenden fantastische vrijwilligers – onze FVD Krantuit te delen aan allemaal enthousiaste mensen die ook van ons land houden en het allerbeste voor Nederland willen. Mensen zoals u.

De komende maanden is ons geluid vóór Nederland harder nodig dan ooit. En daarom gaan wij ons harder inzetten dan ooit. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 gaan we ons geluid duidelijker verkondigen dan ooit.

Dit artikel werd eerder vandaag verstuurd door FVD als een nieuwsbrief van Thierry Baudet aan partijleden. Omdat het onderwerp zo belangrijk was hebben we de nieuwsbrief — met toestemming — ook op DDS gepubliceerd.