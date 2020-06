Thierry Baudet: ‘Wat is er in hemelsnaam met de wereld aan de hand? Stop de beeldenstorm!’

FVD-leider Thierry Baudet vraagt zich op Twitter hardop af wat er ‘in hemelsnaam’ aan de hand is in de wereld. Hij ziet het opheffen van onze culturele historie en de daarbij horende kunstuitingen (veelal in de vorm van standbeelden) met lede ogen tegemoet.

Aanleiding is een Tweet van Patrick v. IJzendoorn die aangeeft dat media-gigant Google een foto van oorlogsheld Winston Churchill heeft verwijderd. Vooralsnog hoor je de Nederlandse media daar niet over, maar in Vlaanderen is het opvallende bericht al wel terechtgekomen op de redactiebureaus van de media. Zie hier en hier.

In Nederland lopen we iets achter op de nieuwsfeiten (zullen we de zondagochtend maar de schuld geven?!) – maar De Dagelijkse Standaard bericht uiteraard wél over dit stukje verfijnde censuur van media-gigant Google.

Internetgebruikers die zochten op de term ‘British Prime Ministers’ kregen foto’s van alle regeringsleiders te zien, behalve die van Winston Churchill. En laat die beste man nu onlangs weer dagelijks het nieuws te halen omdat de BLM-beweging het blijkbaar ook op hem heeft gemunt. Want zelfs Churchill zou een omstreden persoonlijkheid zijn geweest. (Pardon?!)

Hoewel toeval niet bestaat zegt Google in een reactie dat dit ‘toevallig’ is gebeurt na een automatische update. Inmiddels zou het probleem weer zijn verholpen en kunnen we allemaal weer Googlen op verzetsheld Winston Churchill… En anders hebben we altijd nog de Feyenoord-supporters als steun in de strijd tegen de beeldenstorm.