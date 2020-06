Thomas Sowell: ‘Afro-Amerikanen desintegreren door de nasleep van de uitbreiding van de verzorgingsstaat bedacht door de Democraten’

Rondom de chaos in Amerika schieten de kant-en-klare-meningen als paddenstoelen uit de grond. Iedereen heeft wel wat te zeggen over het excessieve politiegeweld in Amerika, het ‘systemische racisme’ van de Amerikanen of de etnische ongelijkheid in de Verenigde Staten. De vraag is altijd hoe relevant de mening van een Nederlander is rondom de perikelen in de VS. Hoe denken de Amerikanen zelf over deze problematiek? Een grote naam binnen het rechtse discours in de VS is Thomas Sowell. Voor redelijk veel mensen in Europa in Sowell een tamelijk onbekende naam. Onbegrijpelijk eigenlijk, want de beste man heeft weergaloze boeken geschreven over sociologische, economische en historische fenomenen.

Thomas Sowell, Senior Fellow van het Hoover Instituut aan Stanford University, is een groot conservatief, libertarische denker. Zijn boeken Black Rednecks and White Liberals en Intellectuals and Race zijn zeer de moeite waard om te lezen.

Sowell heeft zich zijn hele leven lang verdiept in de statistieken van diverse economische groepen in de Verenigde Staten. Al vanaf de jaren 70 en 80 riep hij dat de sociale voorzieningen contraproductief waren. De werkloosheid onder Afro-Amerikanen nam juist toe, naarmate de sociale voorzieningen ook toenamen. Een gewaagde uitspraak, die hij overigens prachtig weten te onderbouwen met officiële statistieken.

Sowell, zelf een Afro-Amerikaan, hekelt zich aan de houding van de Democraten; die volgens hem juist de Afro-Amerikanen ‘slaafs’ houden. Het continu beloven van ‘gratis geld’ en ‘gratis voorzieningen’ gaat er niet voor zorgen dat zij uit hun miserabele sociale omgeving stappen. Dit soort welfare zorgt er juist voor dat mensen nauwelijks de kans krijgen om te groeien op de sociale ladder, de incentive, de stimulans, ontbreekt namelijk.

In feite zegt Sowell dus dat het beleid van Democraten er juist voor heeft gezorgd dat discriminerende factoren ontstonden. Overheidsmaatregelen, zoals positief discrimineren, werken compleet averechts.

In roerige tijden, waarin de mening van BLM-aanhangers ons met de paplepel worden ingegoten door NPO-papegaaien en andere moraalridders is het goed om je te verdiepen in andere, gerespecteerde wetenschappers die hier worden genegeerd.