Trek die beerput maar open! Tweede Kamer dwingt onafhankelijk onderzoek af naar corona-aanpak

Álle 141 aanwezige Kamerleden stemden voor een onafhankelijk onderzoek naar de corona-aanpak van het kabinet. Gaat dat wel echt onafhankelijk zijn? Want volgens mij is de kans héél groot dat men een enorme beerput los gaat trekken en uiteindelijk conclusies zal gaan afzwakken.

Hartstikke goed dat er wordt gekeken naar de aanpak hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar ik denk oprecht dat er zoveel troep boven komt drijven dat men het uiteindelijke rapport zoveel mogelijk af wil proberen te zwakken.

Want ga maar na hoe het dit jaar is gegaan: het coronavirus was slechts ‘een griepje’, niks om je zorgen over te maken. Want ach, zelfs al zóú het hierheen komen: Nederland was toch wel goed op voorbereid. Het RIVM slikte alle informatie van de WHO, die weer alle informatie vanuit China voor waarheid aannam.

Iedereen die een beetje interesse had in hoe het virus zich in China verspreidde, kon zien dat het echt heel snel ging. Daarbij moest je wel even uitkijken voor nepnieuws, troll-acties en flut-onderzoekjes, maar het was overduidelijk dat het virus echt wel ernstiger was dan ‘een griepje’.

Het RIVM bleef echter volhouden dat er allemaal niks aan de hand was. En onderzoeken die geen uitsluitsel konden geven, werden door het RIVM en het kabinet vertaald naar antwoorden die de woorden: ‘geen bewijs’, ‘kleine kans’ of ‘zeer onwaarschijnlijk’ bevatten. Wetenschappelijk verantwoord, maar behoorlijk flut voor het verdedigen van beleid.

En toen Van Dissel zei dat carnaval geen probleem zou zijn, want ‘dat vier je toch meestal in kleine kring’, werd eigenlijk voor iedereen (die het wilde zien) duidelijk dat we besodemieterd werden.

Het virus zou niet zo besmettelijk zijn en zich voornamelijk via grote druppeltjes, van duidelijk zieke patiënten, verspreiden. Mondkapjes waren niet nodig (‘schijnveiligheid’) en anderhalve meter afstand was genoeg. Ook gingen we eerst voor groepsimmuniteit om zwakkeren te beschermen en een dag later al niet meer. Ook was het niet nodig om zorgpersoneel met milde klachten te testen op het virus, ook niet als ze met risicogroepen werkten. Diezelfde groep die een dag eerder nog beschermd moest worden middels groepsimmuniteit.

Testen was ook niet nodig en alleen in ernstige gevallen aan te raden. Daarom hebben we de eerste twee maanden van de uitbraak op 50 procent testcapaciteit gedraaid en komt minister De Jonge nu met een app om het virus in beeld te krijgen. Want weten waar het virus heengaat blijkt toch wel nuttig bij de bestrijding te zijn. Dat deden veel andere landen al, maar ja, op basis van welk onderzoek werd dat toen geadviseerd? Precies, die was er niet, dus werd het genegeerd!

Dit onafhankelijke onderzoek gaat, mits het goed wordt uitgevoerd, maar een paar conclusies trekken:

Het RIVM heeft de boel bedonderd en nam economische overwegingen mee in adviezen aangaande de volksgezondheid. Het kabinet was volstrekt incapabel om op eigen houtje, en met gewoon gezond boerenverstand, beslissingen te maken. (Om 17:30 uur aankondigen dat de horeca om 18:00 uur dicht moest, lol) China heeft de WHO valse informatie gegeven en het RIVM nam het allemaal klakkeloos over. Er is bewust tegenstrijdige informatie naar buiten gepresenteerd, waardoor onduidelijkheden zijn ontstaan waardoor het aantal corona-doden vele malen hoger is dan het had hoeven zijn.