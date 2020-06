Verpleeghuizen nemen enorm risico, maar laten straks toch bezoek toe

Verpleeghuizen zullen vanaf 1 juli weer bezoek toestaan, mits er geen covid-besmettingen zijn. Dat kan alleen maar misgaan en iedereen houdt z’n hart vast. Al is het natuurlijk wel fijn dat opa en oma eindelijk weer eens bezoek krijgen. De prijs ervoor is echter veel te hoog.

Hoe ga je er in hemelsnaam voor zorgen dat een verpleeghuis besmettingsvrij blijft, maar er wel bezoek mag langskomen? Heel simpel: niet. Toch doet men nu alsof het een opnieuw verworven vrijheid is dat bezoek straks weer mag. De gevaren ziet men wel, maar ach, ‘wie gaat er nou naar opa en oma als je besmet bent?’ Alsof dat het grote probleem is hier!

Niet iedereen die op bezoek komt weet of hij is besmet met corona. Diegene gaat ook heus niet twee à drie weken afgezonderd leven, weg van de zijn sociale netwerk, alleen om veilig naar oma te kunnen. En al helemaal niet nu het zomer is.

Wat je dus krijgt is dat men op bezoekt gaat en waarschijnlijk nog geen symptomen heeft, maar anderen al wel aan kan steken. Ben je er héél snel bij dan kun je verdere verspreiding misschien nog voorkomen, maar dit virus gaat niet voor niets razendsnel de wereld over. Dus succes daarmee!

En het ís ook hartstikke sneu voor die ouderen dat ze geen bezoek mogen ontvangen, vooral als ze ook nog dementie hebben. Maar ik heb toch echt liever een ongelukkige oma dan een verzorgingstehuis waar ze straks om een busje vol met lijkzakken moeten bellen omdat er één of andere flapdrol op bezoek is geweest die eventjes niet had nagedacht.