Video! Hans Teeuwen over zielige columnist: ‘Adverteerders bellen? Wat een gore NSB’er ben je dan!’

Hans Teeuwen neemt het op voor Johan Derksen (die natuurlijk alsnog een tik meekrijgt) en noemt Norbert Ter Hall een gore NSB’er. Ter Hall is namelijk actief adverteerders aan het berichten om ervoor te zorgen dat Veronica onder druk komt te staan en zo Veronica Inside van de buis moet halen. Sneuer wordt het niet, maar met Hans Teeuwen in ieder geval wel grappiger!



Voor wie de ophef over Derksens’ uitspraken heeft gemist, hier wordt u bijgepraat. En hier vindt u de middelvinger die Derksen geeft aan lui die hem van de buis willen omdat hij een grapje maakte.

Hans Teeuwen voelt zich genoodzaakt om zich ermee te gaan bemoeien. Hij noemt Parool-columnist Norbert Ter Hall ‘een gore NSB’er’, omdat Ter Hall letterlijk iedereen afgaat:

beste @gammanl , ik lees op @NUnl dat jullie in gesprek willen met @veronicainside over de uitspraken van de tafelheren. Ik denk dat jullie je niet moeten bemoeien met de inhoud (vrijheid van meningsuiting) maar je af moeten vragen of je die inhoud wil helpen verspreiden. pic.twitter.com/wqxVmqfkPQ — Norbert ter Hall (@nterhall) June 18, 2020

beste @SNSBank, ik lees op @NUnl dat jullie in gesprek willen met @veronicainside over de uitspraken van de tafelheren. Ik denk dat jullie je niet moeten bemoeien met de inhoud (vrijheid van meningsuiting) maar je af moeten vragen of je die inhoud wil helpen verspreiden. pic.twitter.com/SO3ZpRtzgN — Norbert ter Hall (@nterhall) June 18, 2020

Beste @albertheijn

Het is niet de 1e keer dat de mannen in @radioveronica minderheden belachelijk maken. Eerder waren bijv homo’s het doelwit. Door rond dit programma te adverteren sponsoren jullie DOELBEWUST de verspreiding van deze narigheid. Ik vraag me af waarom? https://t.co/i6rUvyUzZl — Norbert ter Hall (@nterhall) June 18, 2020

Wat een stuk verdriet is dat zeg. En zie meteen de linkse logica op dit punt in al haar glorie. Vrijheid van meningsuiting is alleen prima als de meningen ook prima zijn. En als iemand iets zegt dat niet prima (of zelfs door een Ter Hall als ‘mogelijk niet prima’) is, dan ‘werk je mee aan verspreiding van narigheid’.

Niemand snapt kennelijk het idee van een afstandsbediening en dat je gewoon naar een zender kunt gaan waar steeds dezelfde veilige meningen ohne Ende worden herhaald. Nee! Dat soort meningen moet je kennelijk zover mogelijk onder het tapijt vegen en dan hopen dat het daar blijft en sterft.

Maar wie bepaalt er welke mening prima is, en welke grap nog kan? Nou dat doet Ter Hall wel voor u. Want Ter Hall start geen petitie om te kijken hoeveel steun hij hiervoor kan krijgen. Nee, hij weet al dat hij gelijk heeft, dus slaat hij zulke (democratische) processen alvast over: een stuk efficiënter!

Het wordt natuurlijk een probleem als Ter Hall zélf een keer over de schreef gaat. ‘Dat gebeurt mij niet’, denkt hij dan, maar moet je toch een nagaan wat er zou gebeuren als er succesvol wordt gepleit voor een boycot van Het Parool omdat ze een neo-NSB’er columns voor hun laten schrijven? Dat zou niet zo leuk zijn hè? Maar gelukkig kan dat niet, want Ter Hall heeft natuurlijk nooit iets raars gezegd of gedaan, behalve ontzettend sneu gedrag vertonen en zich als een complete debiel gedragen. Maar goed, dat doen er wel meer in dit land.