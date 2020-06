Voormalig voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid: ‘Femke Halsema was eindverantwoordelijk voor demo op de Dam!’

Tjibbe Joustra, de voormalig voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), heeft gehakt gemaakt van het beleid van Femke Halsema. Volgens Joustra is Halsema eindverantwoordelijk voor het al dan niet ingrijpen tijdens het overvolle Damprotest van afgelopen maandag.

In het programma Buitenhof laat de voormalig OVV-voorzitter geen spaan heel van het (niet) handelen van de Amsterdamse burgermoeder. Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus treft dan ook geen enkele blaam volgens Joustra.

De oud-bewindsman omschrijft het falen van Halsema eigenlijk als een optelsommetje in de vorm van een tweeluik. Ten eerste stelt Joustra dat app-berichten niet de beste manier is om te communiceren tijdens een crisissituatie. “Dat is meer voor de informele sfeer”. Ook hamert Joustra erop dat enkel en alleen burgemeester Halsema zelf verantwoordelijk was voor haar besluiten en niet minister Grapperhaus.

Zonder het direct te benoemen uit Joustra in zijn betoog ook kritiek op de algemene houding van Halsema, die de schuld gedeeltelijk in de schoenen van Grapperhaus probeerde te schuiven om haar eigen hachje te redden, om het maar eens op z’n Amsterdams te formuleren.

“Jij bent als burgemeester eindverantwoordelijk en dat betekent dat je moet uitleggen wat er gebeurd is”, aldus Joustra. Om te vervolgen: “Ik denk dat er nog wel ruimte is voor een systematische uitleg.” De voormalig OVV-voorzitter vraagt zich dan ook af of Halsema steken heeft laten vallen. Joustra wijst er dan ook op dat een onafhankelijke partij de hele zaak moet onderzoeken: “De burgemeester speelt een rol, de korpschef speelt een rol, dat moet je onafhankelijk laten doen.”